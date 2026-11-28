Sukcesy Ukrainy w wojnie z Rosją nabierają tempa, a rosyjski terror rakietowy wymierzony w Kijów nie jest w stanie złamać ukraińskiej armii. Stwierdził to minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.

„Naprawdę widzę, że sukcesy Ukrainy nabierają tempa. Wystarczy spojrzeć, co mówią na ten temat rosyjscy propagandyści: »Jak Ukraińcy śmią atakować w Afryce?«. Nieźle jak na naród i kraj, których samo istnienie zaprzeczali” – powiedział Sikorski 27 listopada.

Polski minister porównał również rosyjskie ataki na Ukrainę do bombardowań Londynu przez nazistowskie Niemcy przy użyciu rakiet balistycznych V-2 pod koniec II wojny światowej.

„Kijów można wyludnić, ale armia ukraińska i tak powstrzyma ofensywę” – podkreślił.

Sikorski przyznał, że w zakresie zastraszania, prowokacji i wysyłania terrorystów reżimy autokratyczne zawsze będą miały przewagę nad państwami demokratycznymi.

Osobno minister zauważył, że jego wypowiedzi w Moskwie są traktowane bardzo poważnie, co – jak sam stwierdził – sprawia mu szczególną satysfakcję.

Świadczy o tym oświadczenie polskiego dyplomaty.

Przypomnijmy, że Ukraina nie planuje przenosić działań wojennych z Rosją na terytorium Libii ani żadnego innego kraju. Stwierdził to 26 listopada minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga podczas rozmowy z szefem libijskiego MSZ At-Taherem Al-Baur. Ukraiński minister podkreślił, że działania Kijowa były skierowane wyłącznie przeciwko rosyjskim obiektom wojskowym, które pomagają Moskwie prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził premier Włoch Giorgii Meloni, że ukraińska operacja przeciwko rosyjskim statkom u wybrzeży Libii odbyła się bez wcześniejszej koordynacji z partnerami europejskimi. Jednocześnie Ukraina jest gotowa nawiązać regularną wymianę informacji z Włochami.

W piątek, 27 listopada, premier Włoch Giorgia Meloni przeprowadziła napiętą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powodem były ukraińskie ataki na rosyjskie statki u wybrzeży Libii, o których Kijów nie poinformował wcześniej europejskich partnerów. W biurze Meloni oświadczono, że takie działania zagrażają bezpieczeństwu regionu i mogą doprowadzić do rozszerzenia wojny na Morze Śródziemne.

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