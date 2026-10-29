Sikorski skrytykował prezydenta Polski za zbliżenie się do prorosyjskich antysemitów

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w związku z ewentualnym zaproszeniem przedstawicieli partii „Konfederacja Korony Polskiej” pod przewodnictwem Grzegorza Brauna na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef polskiej dyplomacji oświadczył, że nie jest gotowy do omawiania kwestii bezpieczeństwa kraju w obecności polityków, których uważa za prorosyjskich i antysemickich.

Przemawiając na konferencji prasowej przed wylotem do USA, Sikorski oskarżył Nawrockiego o sympatie wobec otoczenia Brauna oraz o próby wykorzystania urzędu prezydenta do budowania własnej bazy politycznej. Minister podkreślił, że posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego powinny pozostać forum odpowiedzialnej dyskusji na temat obrony Polski w obliczu wojny na jej wschodnich granicach, zaznaczając, że obecność wymienionych osób znacznie utrudni jego własny udział w spotkaniu.

Zastrzeżenia dotyczące dopuszczenia przedstawicieli partii Browna do dyskusji nad zamkniętymi kwestiami bezpieczeństwa wyraził również marszałek Sejmu Polski Włodzimierz Czazasty, wzywając prezydenta do powstrzymania się od zaproszenia tych osób. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez Karola Nawrockiego, ma się odbyć 3 listopada.

Źródło: Polsat News.

Zastrzeżenia dotyczące dopuszczenia przedstawicieli partii Browna do dyskusji nad poufnymi kwestiami bezpieczeństwa zgłosił również marszałek Sejmu Polski Włodzimierz Czazasty, który wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z propozycją rozważenia możliwości niezapraszania Konfederacji na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oświadczył o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez Karola Nawrockiego, ma się odbyć 3 listopada.

W odpowiedzi rzecznik prezydenta Polski Rafał Leśkiewicz oświadczył, że Karol Nawrocki nie planuje zmieniać zasad zapraszania sił parlamentarnych na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z żądaniami, by nie dopuszczać na nie przedstawicieli antyukraińskiej partii „Konfederacja Korony Polskiej” Grzegorza Brauna.

Tymczasem proponuje się pociągnięcie Grzegorz Brauna do odpowiedzialności karnej po zniszczeniu pomnika żołnierzy UPA w województwie lubelskim. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wezwał sąd do skazania polityka na karę pozbawienia wolności.

W 2023 roku w polskim Sejmie, po uroczystym zapaleniu świec na chanukowej menory, Grzegorz Braun ugasił je za pomocą gaśnicy.

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