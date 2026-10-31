W Polsce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zaproszenie przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zwołane przez prezydenta ma odbyć się w najbliższy wtorek. Jak informuje RMF24, zdaniem Sikorskiego zaproszenie przedstawicieli tego ugrupowania ma na celu wprowadzenie go do głównego nurtu politycznego.

Kwestia amerykańskiej bazy

Według szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego podczas posiedzenia będą omawiane bieżąca sytuacja bezpieczeństwa w Polsce oraz możliwość utworzenia w kraju stałej bazy wojsk amerykańskich. Sikorski uznał takie spotkanie za zbędne, ponieważ polski rząd już zadeklarował Stanom Zjednoczonym gotowość do zbudowania bazy i przyjęcia amerykańskich żołnierzy.

Szef polskiego MSZ powiedział również, że Stany Zjednoczone kończą przegląd swojej obecności wojskowej w Europie i oficjalnie poprosiły Polskę o zaczekanie na decyzję, która, jak zaznaczył, ma zostać podjęta nie później niż w grudniu. Stwierdził, że prezydent Nawrocki powinien zabiegać u prezydenta USA Donalda Trumpa o wywieranie presji na Władimira Putina, a nie na Ukrainę.

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Oświadczenia o naciskach na dyplomatów

W wywiadzie dla TVN24 Sikorski skomentował także rezygnacje ambasadora Polski w Chinach Jakuba Kumochа oraz ambasadora w Rumunii Pawła Solocha. Obaj dyplomaci zostali powołani przez poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudę i wyjaśniali swoje decyzje sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Sikorski stwierdził, że rezygnacje dyplomatów nie były ich samodzielną inicjatywą, a pracownicy kancelarii prezydenta mieli rzekomo nakłaniać ich do takiego kroku. Według niego podobna presja jest wywierana także na kandydatów na stanowiska dyplomatyczne przed Konwentem Służby Zagranicznej, na którym mają zostać wybrani nowi kandydaci na stanowiska ambasadorów.

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