W Brukseli wicepremier i minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oświadczył, że na podpis prezydenta czeka około 46 wniosków o powołanie ambasadorów, a także około 38 decyzji o ich odwołaniu. Szef polskiego MSZ skrytykował Kancelarię Prezydenta za procedurę decyzji kadrowych w służbie dyplomatycznej, informuje RMF24.

Wypowiedź Sikorskiego w Brukseli

Przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE Sikorskiego zapytano o nieobsadzone stanowiska szefów placówek dyplomatycznych. Oświadczył, że część osób przebywa w Warszawie, choć zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezydenta nadal są polskimi ambasadorami w odległych krajach.

Minister nazwał tę sytuację „demolowaniem państwa”. Oświadczył również, że Kancelaria Prezydenta przypisuje sobie uprawnienia, których nie ma, i powiązał spór nie tylko z nominacjami ambasadorskimi, lecz także z kwestiami dotyczącymi sędziów oraz zmian w składzie rządu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór o uprawnienia

Jak zaznacza RMF24, Konstytucja Polski przewiduje, że prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów na wniosek ministra spraw zagranicznych, uzgodniony z premierem. Polskie MSZ uważa, że skoro politykę zagraniczną prowadzi rząd, prezydent nie powinien blokować proponowanych nominacji i odwołań.

Kancelaria Prezydenta Polski z kolei twierdzi, że uprawnienia głowy państwa w tych sprawach nie mają charakteru wyłącznie formalnego, dlatego może on nie wyrazić zgody na poszczególne decyzje kadrowe. Z tego powodu na czele części polskich placówek dyplomatycznych stoją chargé d’affaires ad interim, a nie ambasadorowie z pełną nominacją prezydencką.

Rezygnacje dyplomatów

W obliczu kolejnego zaostrzenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego kilku polskich ambasadorów postanowiło zaprzestać wykonywania swoich funkcji. Wśród nich są ambasador w Chinach Jakub Kumoch, ambasador w Rumunii Paweł Soloch oraz przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. W USA polską misją dyplomatyczną kieruje chargé d’affaires ad interim Bogdan Klich.

Czytaj nas na