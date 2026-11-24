19-letni syn przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, Ali, zmienił nazwisko na Musaev i uzyskał obywatelstwo Serbii. W serbskich dokumentach młody mężczyzna figuruje pod nazwiskiem Musaev, a nie Kadyrow.

Według informacji dziennikarzy Ali Kadyrow oficjalnie stał się Ali Musajewem w Centralnym Oddziale Urzędu Stanu Cywilnego w Groznym. W ujawnionych dokumentach znaleziono również jego akt urodzenia, w którym jako rodziców wskazano Ramzana i Medni Kadyrowych. Następnego dnia po zmianie nazwiska otrzymał nowy paszport wewnętrzny.

FBK ustaliło, że 10 lipca 2025 roku Serbia nadała obywatelstwo Aliemu Musajewowi. Odpowiednią decyzję opublikował rząd republiki. W dokumencie zaznaczono, że chodzi o osobę urodzoną 14 grudnia 2006 roku w czeczeńskiej wsi Centaroj – rodzinnej wsi rodziny Kadyrowów.

Według informacji śledczych syn przywódcy Czeczenii pod nazwiskiem Musajew odbył ponad 100 lotów zagranicznych, głównie do Dubaju. Do podróży korzystał z prywatnych samolotów.

Podczas analizy tych podróży FBK odkryło również nieznany dotąd odrzutowiec biznesowy rodziny Kadyrowów – Bombardier Global 6000 o numerze rejestracyjnym RA73604. Samolot został zakupiony od europejskiego właściciela w sierpniu 2025 roku.

Jak podają rosyjskie media, Ali już wcześniej posługiwał się nazwiskiem Musaev podczas podróży zagranicznych. Korzystają z niego również inni członkowie rodziny Kadyrowów – w szczególności córki Ajshat, Karina, Tabarik i Hedi, a także synowie Adam, Achmat, Eli i Abdulah.

Dziennikarze zwrócili również uwagę na dokumenty trzeciego z kolei syna Ramzana Kadyrowa. Według danych rosyjskiej służby granicznej, z którymi zapoznali się dziennikarze, podczas lotów korzysta on z dwóch paszportów, w których widnieje imię Mohmad. Śledczy nie znaleźli w ujawnionych dokumentach żadnych dokumentów na nazwisko Adama Kadyrowa.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.



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