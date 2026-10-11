Ministerstwo Zdrowia Singapuru od poniedziałku, 12 października, uruchomi program dopłat do leczenia chorób związanych ze smogiem transgranicznym. Świadczenia będą dostępne w poliklinikach i klinikach gotowości na sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia publicznego (PHPC) w związku z pogarszającą się jakością powietrza w kraju, informuje Channel NewsAsia.

Koszt leczenia

Wszyscy obywatele Singapuru będą mogli skorzystać z dopłat w poliklinikach. Posiadacze kart Public Assistance otrzymają pomoc medyczną bezpłatnie. Osoby starsze objęte programami Pioneer Generation i Merdeka Generation zapłacą nie więcej niż 5 dolarów singapurskich, a dla pozostałych uprawnionych Singapurczyków koszt leczenia będzie ograniczony do 10 dolarów singapurskich.

W klinikach PHPC do dopłaty będą uprawnieni obywatele w wieku do 18 lat lub od 65 lat, a także uczestnicy programów Public Assistance, Pioneer Generation i Merdeka Generation, posiadacze kart CHAS Blue i CHAS Orange oraz kart zwolnienia z opłat medycznych. Program obejmuje leczenie alergicznego nieżytu nosa, astmy, zapalenia oskrzeli, zapalenia spojówek, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, infekcji górnych dróg oddechowych oraz ich powikłań.

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Pogorszenie jakości powietrza

Minister zdrowia Ong Ye Kung poinformował o wzroście, w porównaniu z poprzednim tygodniem, liczby pacjentów z problemami oddechowymi na oddziałach ratunkowych. Jak powiedział, więcej takich przypadków odnotowuje się również w poliklinikach. Wezwał do zgłaszania się do klinik z chorobami układu oddechowego, które można leczyć na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, aby nie przeciążać oddziałów ratunkowych.

W niedzielę jakość powietrza w całym Singapurze utrzymywała się na niezdrowym poziomie. W centralnym regionie kraju 24-godzinny wskaźnik zanieczyszczenia PSI osiągnął w piątek 192 punkty. Jeśli wskaźnik przekroczy 200, międzyresortowa grupa ds. walki ze smogiem jest gotowa rozdawać uprawnionym obywatelom maski N95 i otworzyć klimatyzowane schronienia przed smogiem. Ministerstwo Edukacji rozważy zamknięcie szkół, jeśli prognozowany 24-godzinny PSI przekroczy 300.

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