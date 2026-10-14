W Singapurze władze wcześniej rozpoczęły stopniowe wydawanie masek N95 wrażliwym mieszkańcom w związku z nasileniem się smogu. Wcześniej planowano rozpocząć dystrybucję dopiero po przekroczeniu przez 24-godzinny wskaźnik zanieczyszczenia powietrza PSI 200 punktów. O zmianie planów informuje Channel NewsAsia.

Pogorszenie jakości powietrza

Wydawanie masek rozpoczęło się w środę, 14 października, po tym jak godzinowe stężenie drobnych cząstek PM2.5 w zachodniej części miasta osiągnęło o godz. 14:00 wartość 288. Był to pierwszy przypadek w tym sezonie smogowym, gdy wskaźnik znalazł się w bardzo wysokim zakresie. Singapurska Narodowa Agencja Środowiska ostrzegła również, że PSI może przejść do kategorii „bardzo niezdrowej”.

Maski będą stopniowo udostępniane w wyznaczonych punktach, w tym w klubach społecznościowych, automatach na wybranych węzłach transportowych, biurach usług społecznych i placówkach Stowarzyszenia Ludowego. Agencja zaznaczyła, że mogą one nie być od razu dostępne we wszystkich punktach.

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Kto może otrzymać maski

Do grup, które mogą otrzymać maski N95, należą kobiety w ciąży, dzieci w wieku od siedmiu do 16 lat, a także osoby z chorobami, w tym astmą. Rządowa grupa zadaniowa ds. smogu wcześniej oświadczyła, że takie maski zwykle nie są potrzebne podczas krótkiego przebywania na zewnątrz, na przykład w drodze do szkoły lub pracy, ani w pomieszczeniach.

Zapytani medycy podkreślili, że maski N95 zmniejszają narażenie na drobne cząstki tylko wtedy, gdy prawidłowo przylegają do twarzy. Ryzyko dla zdrowia zależy nie tylko od wskaźników zanieczyszczenia, lecz także od czasu spędzanego na zewnątrz, aktywności fizycznej i stanu zdrowia danej osoby. Osobom, którym trudno oddychać w masce N95, specjaliści radzą ograniczyć czas na zewnątrz i utrzymywać czystsze powietrze w pomieszczeniach.

Kwestia funkcjonowania szkół

W związku ze smogiem omawiane jest również możliwe zamknięcie szkół. Ministerstwo Edukacji Singapuru rozważy tę decyzję, jeśli na następny dzień prognozowany będzie niebezpieczny poziom zanieczyszczenia z 24-godzinnym PSI powyżej 300. Podczas smogu szkoły monitorują godzinowe wskaźniki PM2.5, przenoszą zajęcia do pomieszczeń z oczyszczaczami powietrza i unikają aktywności na zewnątrz.

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