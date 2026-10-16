Singapur 16 października oświadczył, że wyśle nakazy zapobiegania pożarom do siedmiu firm w Indonezji. Według ustaleń singapurskich dochodzeń firmy te są odpowiedzialne za pożary, które spowodowały obecne zamglenie w kraju. Poinformowała o tym minister zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu, jak podaje Channel NewsAsia.

Nakazy wyda singapurska Narodowa Agencja Środowiska zgodnie z ustawą o transgranicznym zanieczyszczeniu zamgleniem. Firmy muszą zaangażować personel gaśniczy, aby ugasić ogień lub zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na gruntach, które posiadają lub użytkują. Otrzymają także nakaz zaprzestania lub niepodejmowania spalania na tych terenach.

Firmy, które otrzymają nakazy

Powiadomienia będą dotyczyć PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya oraz PT Bangkanesia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Każda firma musi również przedstawić agencji plan działań dotyczący likwidacji pożarów na swoich terenach i zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu. Fu oświadczyła, że władze zbadają wszystkie firmy, które według posiadanych przez nie informacji mogą być związane z transgranicznym zamgleniem w Singapurze. Jeśli pojawią się odpowiednie przesłanki, nakazy mogą zostać wysłane do innych firm, a także mogą zostać rozważone dodatkowe środki przewidziane prawem.

Pomoc dla Indonezji

Według minister singapurskie władze w ostatnich miesiącach kontaktowały się z indonezyjskimi odpowiednikami i wcześniej oferowały wsparcie w walce z pożarami. W ubiegłym miesiącu Fu rozmawiała również z ministrem środowiska Indonezji.

16 października ponownie zwróciła się do niego z ofertą udzielenia cywilnej pomocy w gaszeniu pożarów i realizacji innych działań, w tym zasiewania chmur. Fu zaznaczyła, że w tamtym momencie nie otrzymała jeszcze odpowiedzi, jednak Singapur jest gotowy udzielić pomocy, którą Indonezja uzna za stosowną.

Czytaj nas na