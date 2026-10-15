Rząd Singapuru planuje przedłożyć parlamentowi zmiany legislacyjne dotyczące surowszych kar dla osób zaangażowanych w oszustwa, w tym młodzieży. Nastąpiło to po tym, jak we wrześniu Sąd Najwyższy zastąpił kary odstraszające dla czterech młodych skazanych probacją i karami niezwiązanymi z pozbawieniem wolności.

Jak informuje Channel NewsAsia, skład trzech sędziów rozpatrzył apelacje siedmiu osób skazanych za udostępnienie syndykatom oszustów dostępu do rachunków bankowych lub danych uwierzytelniających Singpass. Sześć z nich miało mniej niż 21 lat. Sąd uwzględnił apelacje w czterech sprawach, a w pozostałych trzech je oddalił.

Stanowisko rządu

Starszy minister i minister spraw wewnętrznych K. Shanmugam oświadczył w parlamencie, że decyzja sądu jest sprzeczna z rekomendacjami dotyczącymi surowszych kar, w tym pozbawienia wolności lub szkolenia resocjalizacyjnego. Jak powiedział, nowe przepisy zostaną sformułowane wprost, aby podejście sądu zastosowane w sprawie z września nie było wykorzystywane w przyszłości.

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Shanmugam zaznaczył również, że rząd przywiązuje większą wagę do odstraszania i zapobiegania przestępstwom przy wymierzaniu kar. Jednocześnie powiedział, że rząd szanuje stanowisko sądu w sprawie interpretacji przepisów.

Rola sądów i parlamentu

W orzeczeniu w sprawie Mohamed Erzan Taib Zohri v Public Prosecutor sąd podkreślił, że rekomendacje panelu doradczego ds. wymiaru kar nie są wiążące dla sądów i jedynie pomagają w ustalaniu wyroku. Sąd wskazał również, że uznawanie pozbawienia wolności lub szkolenia resocjalizacyjnego za typowe rozstrzygnięcie wobec młodych sprawców w takich sprawach byłoby zbyt uproszczonym podejściem.

Prawnicy, z którymi rozmawiało wydanie, wyjaśnili, że parlament uchwala ustawy i określa możliwe granice kar, natomiast sądy niezależnie interpretują i stosują przepisy do konkretnych okoliczności. Jeżeli parlament nie zgadza się z interpretacją prawa, może je zmienić na potrzeby przyszłych spraw, lecz nie może uchylić konkretnej decyzji w zakończonej już sprawie karnej ani zaostrzyć kary z mocą wsteczną.

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