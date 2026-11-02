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Singapur po raz pierwszy zgłosił Renę Lee do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 02 listopada 2026 10:09
Singapur po raz pierwszy zgłosił Renę Lee do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ — Channel NewsAsia

Singapur po raz pierwszy od przystąpienia do ONZ w 1965 roku zgłosił własną kandydatkę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ. Ambasador Singapuru ds. prawa międzynarodowego Rena Lee ubiega się o jedno z pięciu miejsc, które mają zostać obsadzone podczas wyborów w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w USA 3 listopada.

Jak informuje Channel NewsAsia, Lee jest jedną z 10 kandydatek i kandydatów na stanowiska sędziów w Hadze na dziewięcioletnią kadencję 2027–2036. Jej kandydaturę po raz pierwszy ogłoszono w 2024 roku, a formalnie nominowano w lutym 2026 roku. Jeśli zostanie wybrana, będzie pierwszą kobietą-sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ z Azji Południowo-Wschodniej.

Rola Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozpatruje spory prawne między państwami, jeśli zgodziły się one przekazać sprawę trybunałowi, a także wydaje opinie doradcze Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, Radzie Bezpieczeństwa i innym upoważnionym organom oraz instytucjom w kwestiach prawa międzynarodowego.

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Trybunał składa się z 15 sędziów i różni się od Międzynarodowego Trybunału Karnego, który rozpatruje sprawy osób fizycznych dotyczące takich zbrodni międzynarodowych jak ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ są zobowiązani działać bezstronnie i sumiennie, dlatego nie są przedstawicielami ani adwokatami własnych państw.

Jak wybierani są sędziowie

Kandydat musi jednocześnie uzyskać bezwzględną większość głosów w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ i Radzie Bezpieczeństwa. Do zwycięstwa potrzeba co najmniej 97 głosów ze 193 w Zgromadzeniu Ogólnym oraz ośmiu z 15 w Radzie Bezpieczeństwa. Jeśli wymaganej większości nie uzyska pięciu kandydatów, przeprowadza się kolejne tury głosowania.

Rena Lee była ambasadorką Singapuru ds. oceanów w latach 2018–2023. Zakończyła negocjacje w sprawie globalnego porozumienia dotyczącego ochrony i zrównoważonego użytkowania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach poza jurysdykcją krajową. Za tę pracę magazyn Time umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych osób 2024 roku.

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