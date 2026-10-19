Singapurska Narodowa Agencja Środowiska (NEA) wyda nakazy podjęcia środków zapobiegawczych trzem indonezyjskim firmom w związku z pożarami w Kalimantanie. Agencja oświadczyła, że dym z pożarów na terenach koncesyjnych tych firm mógł dotrzeć do Singapuru, informuje Channel NewsAsia.

Trzy firmy objęte nakazami

Nakazy otrzymają PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak oraz PT Baratama Putra Perkasa. W rezultacie łączna liczba firm, wobec których Singapur wszczął procedury na mocy ustawy o transgranicznym zanieczyszczeniu dymem, wzrośnie do dziesięciu.

16 października NEA wydała już nakazy podjęcia środków zapobiegawczych siedmiu innym firmom w Indonezji w związku z pożarami na Sumatrze.

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Wymagania agencji

Trzy firmy muszą zaangażować personel do walki z pożarami, aby ugasić ogień lub zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na ziemiach, które posiadają lub użytkują. Wymaga się od nich również zaprzestania wszelkiego trwającego wypalania, niepodejmowania nowego oraz przedłożenia NEA planów działań dotyczących gaszenia pożarów i zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu.

Agencja oświadczyła, że jest gotowa podjąć działania egzekucyjne wobec firm, których odpowiedzialność za transgraniczną mgłę dymną w Singapurze zostanie ustalona.

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