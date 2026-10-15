W Syrii Generalny Zarząd Wywiadu zatrzymał Alego Kayalego, znanego również jako Mihraç Ural. Jest on podejrzewany o odgrywanie wiodącej roli w masowych zabójstwach w nadmorskim mieście Banijas w maju 2013 roku. Według Anadolu Agency, syryjska państwowa agencja SANA poinformowała, że Kayali został zatrzymany, gdy próbował przekroczyć granicę. Nie sprecyzowano, gdzie dokładnie doszło do zatrzymania ani którą granicę próbował przekroczyć.

Oskarżenia dotyczące wydarzeń z 2013 roku

Kayali był byłym dowódcą milicji lojalnej wobec ówczesnego przywódcy Syrii Baszara al-Asada. Od dawna jest oskarżany o udział w masowych zabójstwach cywilów w Banijas i sąsiedniej wsi Al-Bajda w zachodniej Syrii na początku powstania przeciwko Asadowi.

2 maja 2013 roku siły ówczesnego syryjskiego reżimu oraz sprzymierzeni z nimi milicjanci zaatakowali Al-Bajdę w prowincji Tartus; informowano o śmierci setek cywilów. Według relacji ocalałych podczas ataku dochodziło do masowych egzekucji, podpaleń domów oraz zabójstw kobiet i dzieci.

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Zatrzymanie byłego zastępcy

Zatrzymanie Kayalego nastąpiło mniej niż dwa tygodnie po tym, jak 4 października syryjskie organy antyterrorystyczne zatrzymały Dżamala Trabulsi — byłego zastępcę Kayalego w proasadowskiej milicji „Syryjski Opór”. Syryjskie władze oskarżają Trabulsi o udział w operacjach wojskowych wraz z siłami lojalnymi wobec Asada, w tym w masowych zabójstwach w Banijas i Al-Bajdzie.

Kayali figuruje również w sprawie podwójnych zamachów bombowych w tureckim mieście Reyhanli, w prowincji Hatay, w maju 2013 roku. Zginęły wówczas dziesiątki osób. Po odsunięciu Asada od władzy w grudniu 2024 roku syryjskie władze zintensyfikowały zatrzymania byłych urzędników reżimu i dowódców milicji oskarżanych o zbrodnie przeciwko ludności cywilnej podczas wojny domowej.

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