Szkielet nanotyrana o imieniu Jodi sprzedano na aukcji Sotheby’s w Nowym Jorku w USA za 47,3 mln dolarów. Jak podaje The Guardian, Sotheby’s nazwał go drugim najdroższym dinozaurem kiedykolwiek sprzedanym na aukcji.

Licytacja trwała 12 minut

Dom aukcyjny początkowo wycenił ten lot na 6–9 mln dolarów. Według jego danych podczas 12-minutowej licytacji o skamieniałość rywalizowało sześciu uczestników — online i telefonicznie. Ostateczna oferta została złożona telefonicznie. Tożsamości kupującego publicznie nie ujawniono.

Szkielet nazwano Jodi na cześć Jodi Pearson, która odkryła szczątki w 2019 roku na własnej ziemi w formacji Hell Creek w hrabstwie Garfield w stanie Montana, niedaleko miasta Jordan. Według Sotheby’s eksponat ma 19,6 stopy długości od nosa do ogona, około 9,6 stopy wysokości na stelażu i składa się z około 191 skamieniałych elementów kostnych.

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Rzadki okaz

Sotheby’s nazywa Jodi jednym z trzech znaczących szkieletów nanotyrana znanych nauce, a także pierwszym takim okazem wystawionym na sprzedaż po potwierdzeniu rodzaju ubiegłej jesieni. Dom aukcyjny zaznaczył również, że na podstawie rozmiaru i stopnia rozwoju kości szczątki należały do dorosłego osobnika.

Nanotyran był drapieżnym tyranozaurydem, który żył obok Tyrannosaurus rex pod koniec okresu kredowego, około 67 mln lat temu. Część naukowców krytykuje sprzedaż skamieniałości na aukcjach ze względu na ryzyko ograniczenia badaczom dostępu do ważnych okazów. Profesorka paleoekologii ewolucyjnej Uniwersytetu Syracuse Linda Ivany powiedziała „The New York Times”, że takie skamieniałości powinny pozostać w sferze publicznej — do badań naukowców i dla dostępu szerokiej publiczności.

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