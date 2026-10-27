W stanie Utah w USA śledczy poinformowali, że dowody DNA dały im podstawy, by powiązać seryjnego mordercę Teda Bundy’ego z zabójstwem 17-letniej Melissy Ann Smith w 1974 roku. Jej ciało w lesie znalazł myśliwy, a sprawy przez długi czas nie udało się rozwiązać.

Dowody DNA w starej sprawie

Jak podaje ABC News, prokuratorka hrabstwa Summit Margaret Olson oświadczyła, że organy ścigania są przekonane o odpowiedzialności Bundy’ego za śmierć Smith. Według niej, oprócz dowodów DNA, okoliczności śmierci odpowiadały charakterystycznym cechom jego zbrodni, a także jego motywowi, środkom i możliwości popełnienia przestępstwa.

Sierżant policji Utah Mike Reynolds poinformował, że w materiałach uzyskanych podczas sekcji zwłok Smith znaleziono profil DNA bardzo podobny do profilu powiązanego z Bundym. Śledczy ustalili również istotny związek DNA między dowodami w sprawie Smith a sprawą Laury Aime — innej ofiary Bundy’ego, której zabójstwo wyjaśniono w kwietniu w hrabstwie Utah.

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Inne możliwe ofiary

Bundy został stracony na krześle elektrycznym na Florydzie w 1989 roku za zabójstwa dwóch kobiet w domu żeńskiego stowarzyszenia studenckiego Chi Omega na Uniwersytecie Stanowym Florydy w 1978 roku. Według śledczych w latach 70. zabił co najmniej 30 kobiet i dziewcząt w kilku stanach, a jeszcze większej liczbie osób udało się uciec lub przeżyć ataki z obrażeniami.

W ostatnich dniach przed egzekucją Bundy przyznał się do szeregu przestępstw, w tym takich, o których policja wcześniej nie wiedziała. Nie wszystkie jego przyznania się zostały jednak potwierdzone. Śledczy pracują również nad ustaleniem okoliczności śmierci 16-letniej Nancy Wilcox, uważanej za kolejną możliwą ofiarę Bundy’ego w Utah.

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