Słowacka posłanka znalazła się w centrum skandalu z powodu strzelaniny do tęczowej flagi w grze GTA 6
Livia Pavlíková, posłanka ze Słowacji o skrajnie prawicowych poglądach, opublikowała na Instagramie film, na którym strzela do tęczowej flagi w grze GTA VI. Ten wpis wywołał skandal, w wyniku czego jej koledzy złożyli zawiadomienie na policję.
Pavlíková, należąca do skrajnie prawicowego ruchu „Republika”, wyjaśniła, że szukała w grze parady równości, ale nie znalazłszy jej, zaczęła strzelać do tęczowej flagi z napisem „Pokój”. Po fali krytyki posłanka nazwała swoje zachowanie żartem.
„Uważam, że żartowanie i granie w gry komputerowe to wspaniała sprawa. Nie rozumiem, dlaczego łączycie to ze światem rzeczywistym” – zauważyła posłanka.
Mimo to posłowie opozycyjnej partii „Postępowa Słowacja”, Łucja Plaváková i Michal Sabo, złożyli zawiadomienie na policji. Według Plavákovej Pawlíková lekceważąco zareagowała na krytykę i wyśmiewała ekspertów prawnych.
Sama posłanka oświadczyła, że zwraca uwagę na swoje publikacje. Wyjaśniła, że po prostu skorzystała z możliwości oferowanych przez grę i nie spodziewała się, że film stanie się pretekstem do złożenia zawiadomienia na policję.
Informację tę podano z powołaniem się na serwis Novinky.
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