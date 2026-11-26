Livia Pavlíková, posłanka ze Słowacji o skrajnie prawicowych poglądach, opublikowała na Instagramie film, na którym strzela do tęczowej flagi w grze GTA VI. Ten wpis wywołał skandal, w wyniku czego jej koledzy złożyli zawiadomienie na policję.

Pavlíková, należąca do skrajnie prawicowego ruchu „Republika”, wyjaśniła, że szukała w grze parady równości, ale nie znalazłszy jej, zaczęła strzelać do tęczowej flagi z napisem „Pokój”. Po fali krytyki posłanka nazwała swoje zachowanie żartem.

„Uważam, że żartowanie i granie w gry komputerowe to wspaniała sprawa. Nie rozumiem, dlaczego łączycie to ze światem rzeczywistym” – zauważyła posłanka.

Mimo to posłowie opozycyjnej partii „Postępowa Słowacja”, Łucja Plaváková i Michal Sabo, złożyli zawiadomienie na policji. Według Plavákovej Pawlíková lekceważąco zareagowała na krytykę i wyśmiewała ekspertów prawnych.

Sama posłanka oświadczyła, że zwraca uwagę na swoje publikacje. Wyjaśniła, że po prostu skorzystała z możliwości oferowanych przez grę i nie spodziewała się, że film stanie się pretekstem do złożenia zawiadomienia na policję.

Informację tę podano z powołaniem się na serwis Novinky.

Lana Del Rey uczciła premierę GTA 6 w Miami torebką w stylu Vice City — NME.

GTA 6 stało się dostępne do strumieniowania w chmurze na PS5 i PlayStation Portal — Engadget

Czytaj nas na