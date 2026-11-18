Od 16 listopada centra wizowe Słowenii na terytorium Rosji przestały przyjmować wnioski o wizy turystyczne. Jednocześnie Rosjanie mogą składać dokumenty dotyczące niektórych kategorii wiz schengeńskich i krajowych, ale wymaga to uprzedniej zgody ambasady.

W szczególności obywatele Rosji mogą nadal ubiegać się o wizy schengeńskie w celu odwiedzenia krewnych posiadających obywatelstwo krajów Unii Europejskiej, a także w celu podróży służbowych i udziału w konferencjach. W każdym takim przypadku konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie złożenia dokumentów z ambasadą Słowenii.

Możliwość uzyskania wizy zachowują również pracownicy transportu międzynarodowego – marynarze, kierowcy ciężarówek i piloci. Ponadto Rosjanie mogą ubiegać się o wizę krajową kategorii D w celu połączenia rodziny z obywatelami UE.

W Stowarzyszeniu Organizatorów Turystyki Rosji (ATOR) wyjaśniono, że wizy wydane wcześniej pozostają ważne.

Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowenii poinformowało, że ministrowie spraw wewnętrznych krajów europejskich opowiedzieli się za omówieniem dalszych ograniczeń w wydawaniu wiz schengeńskich obywatelom Federacji Rosyjskiej. W połowie października przywódcy Unii Europejskiej wezwali również do rozważenia zaostrzenia wymogów wizowych wobec Rosjan w celu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

Informację tę podaje operator wizowy VFS Global na swojej stronie internetowej.

Wcześniej Finlandia wezwała UE do całkowitego zakazu wydawania wiz turystycznych Rosjanom.

W Brukseli, w Belgii, Komisja Europejska przygotowuje propozycje dotyczące zaostrzenia przepisów wizowych dla obywateli Rosji – państwa agresora. Mogą one zostać przedstawione w styczniu, aby wzmocnić ochronę UE przed zagrożeniami hybrydowymi.

Niemcy wzywają UE do zaostrzenia ograniczeń dotyczących wiz turystycznych dla Rosjan.

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