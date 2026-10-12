W Słowenii wyborcy odrzucili w referendum rządowy projekt ustawy o rozszerzeniu uprawnień parlamentarnych komisji śledczych. Po przeliczeniu 99% kart do głosowania przeciw propozycji opowiedziało się 51% uczestników głosowania, a za — 49%, poinformowała France 24.

Co przewidywał projekt ustawy

Przyjęcie projektu ustawy oznaczałoby, że osoby wezwane do złożenia zeznań przed parlamentarnymi komisjami śledczymi musiałyby stawić się natychmiast. Nie miałyby też prawa zaskarżyć takiego wezwania do sądu przed zakończeniem prac komisji.

Opozycja oświadczyła, że osoby wezwane na przesłuchania mogą zostać zmuszone do ujawnienia wrażliwych informacji. Jej przedstawiciele twierdzili, że rząd faktycznie tworzy „policję polityczną”.

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Frekwencja była rekordowa

Media i analitycy spodziewali się niskiej frekwencji, jednak w głosowaniu wzięło udział 53,7% uprawnionych do głosowania wyborców. To najwyższa frekwencja w referendum w historii Słowenii.

Wynik głosowania był ciosem dla programu reform premiera Janeza Janšy, który opozycja nazywała autorytarnym. Janša stanął na czele rządu po tym, jak były liberalny premier Robert Golob nie zdołał utworzyć gabinetu, mimo niewielkiego zwycięstwa jego partii w wyborach parlamentarnych w marcu.

Wśród innych propozycji Janšy były redukcja miejsc pracy w sektorze publicznym oraz zmniejszenie finansowania grup praw człowieka. Przed referendum Golob oświadczył, że głosowanie będzie sprawdzianem odporności słoweńskiej demokracji.

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