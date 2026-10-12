We Francji sojusznicy byłego premiera Édouarda Philippe’a wyrażają wątpliwości co do jego szans w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Philippe był wcześniej uważany za najlepiej pozycjonowanego kandydata politycznego mainstreamu, zdolnego przeciwstawić się skrajnie prawicowej Marine Le Pen, jednak jego notowania w sondażach nie rosną od roku.

Jak informuje Politico Europe, redakcja rozmawiała z sześcioma przedstawicielami politycznego otoczenia Philippe’a, w tym członkami jego sztabu wyborczego. Część rozmówców, zastrzegając anonimowość, wyraziła zaniepokojenie strategią kampanii i perspektywami kandydata.

Walka o drugą turę

Według Politico Europe Le Pen ma znaczną przewagę w sondażach. Jednocześnie Philippe rywalizuje z kandydatem skrajnej lewicy Jeanem-Lukiem Mélenchonem o drugie miejsce, które daje prawo do wejścia do drugiej tury. Europoseł Raphaël Glucksmann, który w większości sondaży ustępuje im obu, może wzmocnić swoją pozycję po przekonującym zwycięstwie w niedawnych prawyborach centrolewicy.

Philippe, który opuścił stanowisko premiera za prezydentury Emmanuela Macrona w 2020 roku, stara się przedstawiać jako pragmatyczny polityk sprzeciwiający się populizmowi. Jego zespół proponuje uzdrowienie finansów publicznych, wzmocnienie roli Francji na świecie oraz reformę systemu emerytalnego. Jednocześnie sojusznicy polityka uważają, że nadal nie zdołał on zjednoczyć obozu centrowego.

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Inicjatywa emerytalna nie przyciągnęła uwagi

Jedną z kluczowych propozycji Philippe’a było podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat. Ogłoszenie trzeba było odłożyć z powodu orędzia Macrona do narodu dotyczącego rosyjskich zagrożeń i rosnących cen paliwa. Później uwagę wobec inicjatywy przyćmiły oskarżenia o antysemityzm pod adresem Jordana Bardelli, lidera partii Zjednoczenie Narodowe.

Film z 20-minutowym wystąpieniem Philippe’a na temat reformy emerytalnej zebrał na YouTube około 70 tys. wyświetleń. Następnego dnia dwugodzinne spotkanie Mélenchona online ze studentami szkoły biznesu HEC uzyskało 550 tys. wyświetleń.

Rywalizacja wewnątrz obozu centrowego również komplikuje kampanię. Lider partii Renaissance Gabriel Attal aktywnie prowadził kampanię latem, lecz także pozostaje w tyle w sondażach. Przedstawiciele Horizons, partii kierowanej przez Philippe’a, przyznają, że rywalizacja z Attalem odwraca uwagę wyborców od ich propozycji.

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