We Francji setki osób stanęły przed sądem w trybie przyspieszonym w sprawach dotyczących grabieży w centrach miast. Poinformowała o tym France 24 w materiale wideo opublikowanym 20 października 2026 roku.

Ponad 2 tysiące osób w policyjnym areszcie

Według France 24 od 17 października we Francji ponad 2 tysiące osób umieszczono w policyjnym areszcie. Prawie 70% z nich to osoby pełnoletnie. Liczba ta obejmuje osoby, wobec których policja zastosowała ten środek od początku wskazanego okresu.

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Przebieg postępowań sądowych

Procesy w tych sprawach już się rozpoczęły. Jak podaje France 24, ich przebieg pozwala ustalić profile osób, które stanęły przed sądem, czyny będące przedmiotem rozpatrywania, dowody w sprawach oraz możliwe kary.

Materiał mówi również, że rozprawy sądowe pomagają zrozumieć, kim są osoby objęte postępowaniami, jakie dokładnie czyny rozpatrują sądy oraz na czym opierają się dowody. Materiał trwający 2 minuty i 9 sekund przygotował dziennikarz Delano D'Souza.

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