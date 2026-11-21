Firma SpaceX, należąca do amerykańskiego miliardera Elona Muska, zatrudniła pięciu doświadczonych lobbystów powiązanych z Partią Demokratyczną w USA. Wzmocnienie kadrowe nastąpiło w przededniu przejęcia kontroli nad obiema izbami Kongresu przez Demokratów, którzy przygotowują się do zbadania działalności przedsiębiorcy oraz jego relacji z administracją prezydenta Donalda Trumpa.

Według danych Fox News firma SpaceX zatrudniła pięciu przedstawicieli waszyngtońskiej firmy Mehlman Consulting, która specjalizuje się w kontaktach z władzami i współpracuje z obiema partiami politycznymi w USA.

Wśród nowych lobbystów SpaceX znajdują się specjaliści posiadający bliskie powiązania z demokratami oraz przedstawicielami poprzednich administracji amerykańskich.

Do zespołu lobbystów dołączyli:

byłego zastępcę szefa sztabu senator Marii Cantwell, która, jak się oczekuje, stanie na czele senackiej komisji ds. handlu po zmianie większości parlamentarnej;

byłego asystenta wiceprezydenta USA Ala Gora;

innych byłych wysokich urzędników i pracowników Partii Demokratycznej.

Nowe rejestracje lobbystów weszły w życie 1 października 2026 r. – jeszcze przed wyborami uzupełniającymi, w wyniku których Demokraci uzyskali większość w obu izbach Kongresu.

SpaceX i Mehlman Consulting nie odpowiedziały na zapytania Fox News dotyczące zatrudnienia nowych przedstawicieli.

Zmiany kadrowe mają miejsce w kontekście przygotowań Demokratów do wzmocnienia kontroli parlamentarnej nad przedsiębiorstwami Elona Muska. Ustawodawcy określili już kilka kierunków przyszłych kontroli.

W centrum uwagi ustawodawców znajdą się relacje firm miliardera z rządem amerykańskim. W szczególności Demokraci chcą ustalić:

czy SpaceX ograniczało łączność satelitarną, z której korzystają ukraińskie siły zbrojne;

czy nie doszło do nadmiernej zależności Pentagonu od usług i technologii SpaceX;

czy relacje biznesowe Elona Muska z administracją Donalda Trumpa nie powodują konfliktu interesów.

Szczególną uwagę poświęcą działaniu Starshield – wojskowego systemu satelitarnego SpaceX, stworzonego w oparciu o technologie Starlink. Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują go między innymi do sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi służącymi do rozpoznania oraz do przechwytywania rosyjskich dronów.

12 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o kolejnych zakłóceniach w działaniu Starshield. Według niego ukraińskie siły zbrojne napotkały systemowe ograniczenia prędkości do 161 km/h na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. Utrudniło to wykorzystanie dronów przechwytujących przeciwko rosyjskim dronom odrzutowym.

W SpaceX zaprzeczono wprowadzeniu nowych ograniczeń. W komentarzu dla serwisu Axios firma oświadczyła, że nie nastąpiły żadne zmiany w działaniu systemu. Strona ukraińska zwróciła się do władz amerykańskich i SpaceX z prośbą o wyjaśnienia.

Kontrola parlamentarna przełożyła się już na konkretne działania. 13 listopada senatorowie z Partii Demokratycznej, Jean Shaheen i Chris Coons, wysłali do Elona Muska oficjalne pismo z żądaniem zachowania dokumentów i korespondencji elektronicznej związanych z ograniczeniami dostępu Ukrainy do usług Starlink i Starshield.

Ustawodawcy chcą uzyskać informacje na temat:

umowach SpaceX z rządem amerykańskim dotyczących łączności satelitarnej na Ukrainie;

dzienników technicznych, zmian w ustawieniach systemu oraz ograniczeń prędkości;

korespondencję Muska z przedstawicielami Białego Domu, Pentagonu oraz kierownictwem SpaceX;

osoby, które podejmowały decyzje o wprowadzeniu lub zniesieniu ograniczeń;

oceny potencjalnego wpływu zakłóceń na ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Senatorowie wyznaczyli termin do 30 listopada 2026 r. Do tego czasu Musk ma na piśmie potwierdzić, że firma podjęła działania w celu zachowania odpowiednich materiałów, a także odpowiedzieć na pytania ustawodawców.

W piśmie Jean Shaheen i Chris Coons podkreślili, że systemy łączności o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego nie mogą zależeć od nieprzejrzystych decyzji prywatnej firmy bez odpowiedniej kontroli państwowej. Zwrócili również uwagę na zagrożenia dla ukraińskiej obrony i personelu amerykańskiego.

Jednocześnie żądanie zachowania dokumentów stanowi część nadzoru parlamentarnego, a nie nakazu sądowego. Senatorowie wyjaśnili, że gromadzą informacje w celu oceny obowiązujących umów i ewentualnych zmian legislacyjnych.

SpaceX nie jest jedyną firmą technologiczną, która zacieśnia kontakty z przedstawicielami Partii Demokratycznej. Według informacji Fox News firma Palantir również zatrudniła lobbystów posiadających odpowiednie powiązania polityczne.

Firma opracowuje oprogramowanie do integracji i analizy dużych zbiorów danych, w szczególności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Z jej platform korzystają instytucje państwowe, struktury wojskowe oraz prywatny biznes.

Działalność firmy Palantir spotkała się również z krytyką ze strony demokratów. W szczególności firma była krytykowana za współpracę z amerykańskimi instytucjami rządowymi oraz wykorzystanie jej technologii w dziedzinie bezpieczeństwa.

Zaangażowanie lobbystów SpaceX i Palantir ma miejsce w przededniu zmiany układu sił politycznych w Waszyngtonie. Po rozpoczęciu prac nowego składu Kongresu w styczniu 2027 roku demokraci będą mieli możliwość aktywniejszego kształtowania porządku obrad komisji parlamentarnych oraz przeprowadzania kontroli działalności instytucji państwowych i ich wykonawców.

Informuje o tym Fox News.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump skomentował oświadczenie miliardera Elona Muska, który publicznie stwierdził, że nie popiera już ruchu MAGA. Amerykański przywódca nazwał przedsiębiorcę swoim przyjacielem, zaznaczając jednocześnie, że ludzie, którzy odrzucają idee tego ruchu, zazwyczaj nie odnoszą sukcesu.

Szef Tesli, Musk, wyraził ubolewanie z powodu utraty prawie 500 mln dolarów na rzecz republikanów — Der Spiegel.

Poparcie dla ruchu MAGA wśród niezależnych wyborców w USA spadło do minus 61 punktów — The Independent.

Trump oświadczył, że Tucker Carlson nie popiera już ruchu MAGA.

Czytaj nas na