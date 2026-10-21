W Liechtensteinie książę dziedziczny Alojzy zawetował projekt ustawy o dekryminalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży, który został zatwierdzony przez parlament księstwa. Dokument przedstawiła inicjatywa obywatelska Fristenlösung, informuje Politico Europe.

Co proponowała inicjatywa

Fristenlösung zebrała prawie 5 tys. podpisów — około jedną czwartą zarejestrowanych wyborców Liechtensteinu. Inicjatywa proponowała dekryminalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz zniesienie zakazu udzielania informacji o takich procedurach.

Obecnie przeprowadzenie aborcji w księstwie jest nielegalne, z wyjątkiem przypadków, gdy ciąża stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ciężarnej kobiety lub jest skutkiem przemocy seksualnej. Kobiety, które chcą dokonać aborcji, zwykle zwracają się do klinik w sąsiedniej Austrii lub Szwajcarii.

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Stanowisko domu książęcego

Dom książęcy oświadczył, że projekt ustawy nie nadaje się do należytej ochrony nienarodzonego życia jako centralnego interesu prawnego. Alojzy już w czerwcu informował o zamiarze zawetowania tej propozycji.

Przedstawicielka kampanii Tatjana As’Ad powiedziała, że zwolennicy inicjatywy są rozczarowani, ale nie zaskoczeni decyzją. Według niej parlament mógł poddać tę kwestię pod referendum, jednak przekazał projekt ustawy księciu dziedzicznemu do zatwierdzenia.

Liechtenstein, liczący około 40 tys. mieszkańców, łączy mechanizmy demokracji bezpośredniej z monarchią, w której książę ma szerokie uprawnienia wykonawcze. Prawo Alojzego do absolutnego weta potwierdzono w referendum w 2012 roku, a projekt ustawy o aborcji stał się pierwszym przypadkiem jego zastosowania. As’Ad zaznaczyła również, że rząd wyjaśnił: zakaz informacji o aborcji w praktyce dotyczy reklamowania takich procedur.

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