W Szwecji marszałek parlamentu Andreas Norlén oświadczył, że po drugim głosowaniu nad kandydaturą na premiera przekaże negocjacje w sprawie utworzenia rządu pełniącemu obowiązki szefa rządu i liderowi Partii Umiarkowanej Ulfowi Kristerssonowi. Parlament ma głosować nad liderką Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist. Jak informuje The Local Sweden, redakcja nie oczekuje, że parlament poprze jej kandydaturę.

Zasady głosowania

W Szwecji obowiązuje system negatywnego parlamentaryzmu: kandydat na premiera nie musi zdobyć większości głosów „za”, ale większość deputowanych nie może zagłosować przeciwko niemu. Thand Ringqvist zostanie premierką, jeśli co najmniej 175 deputowanych poprze ją lub wstrzyma się od głosu.

Będzie to drugie z czterech głosowań nad kandydaturą szefa rządu. Jeśli parlament odrzuci czwartego kandydata, marszałek po konsultacjach z administracją wyborczą wyznaczy datę przedterminowych wyborów. Muszą one odbyć się w ciągu trzech miesięcy po czwartym głosowaniu.

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Negocjacje Kristerssona

Kristersson ma złożyć Norlénowi sprawozdanie z negocjacji 10 listopada. Może poinformować o osiągnięciu porozumień, zrezygnować z próby utworzenia rządu lub poprosić o więcej czasu.

Według oceny publikacji lider Partii Umiarkowanej będzie próbował przekonać Partię Centrum do wejścia do rządu lub poparcia gabinetu z udziałem Partii Umiarkowanej i Chrześcijańskich Demokratów oraz, być może, Partii Liberalnej. Może też spróbować przekonać prawicowych Szwedzkich Demokratów do rezygnacji z żądania stanowisk ministerialnych.

Norlén zaznaczał, że niekoniecznie przedstawi kandydaturę Kristerssona w trzecim głosowaniu, jeśli nie znajdzie on wystarczającego poparcia. W takim przypadku marszałek może ponownie powierzyć misję utworzenia rządu liderce Partii Socjaldemokratycznej Magdalenie Andersson.

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