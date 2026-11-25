Amerykański miliarder i współwłaściciel londyńskiego klubu piłkarskiego „Chelsea” Todd Boehly poinformował o podpisaniu umowy z rosyjską spółką naftową „Lukoil” dotyczącej nabycia jej międzynarodowych aktywów energetycznych.

Umowa przewiduje utworzenie konsorcjum z udziałem Amerykańskiej Korporacji Finansowania Rozwoju Międzynarodowego (DFC), które ma nabyć zagraniczne aktywa rosyjskiej spółki objętej sankcjami.

Według Boeli i przedstawiciela DFC porozumienie udało się osiągnąć po trwających ponad rok negocjacjach. W ramach umowy papiery wartościowe „Lukoilu” o wartości 10 mld dolarów zostaną wymienione na międzynarodowe aktywa spółki.

Informację tę podaje agencja Reuters.

Wcześniej informowaliśmy, że konsorcjum na czele z amerykańskim miliarderem Toddem Boeli przygotowuje umowę dotyczącą nabycia zagranicznych aktywów rosyjskiej spółki „Lukoil”, objętej sankcjami.

Rosja próbuje zainteresować otoczenie Trumpa korzystnymi umowami energetycznymi, aby uzyskać ustępstwa ze strony Waszyngtonu w wojnie przeciwko Ukrainie. W szczególności „The New York Times” pisał o możliwej wielomiliardowej transakcji dotyczącej aktywów naftowych rosyjskiego „Lukoilu”, które za bezcen mógłby nabyć zięć Trumpa, Jared Kushner, wraz z partnerami, wśród których znajduje się również Todd Boeli.

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