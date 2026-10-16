W Stanach Zjednoczonych Joshua Wander, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy inwestycyjnej 777 Partners, przyznał się do udziału w schemacie oszustwa na 500 mln dolarów wymierzonym w wierzycieli i inwestorów spółki. 777 Partners była jedynym partnerem finansowym australijskiego taniego przewoźnika Bonza, który wstrzymał loty w 2024 roku.

Oskarżenia w Stanach Zjednoczonych

Jak informuje ABC News Australia, w ubiegłym roku amerykańskie władze postawiły Wanderowi zarzuty dotyczące schematu oszukiwania wierzycieli i inwestorów. Śledztwo prowadziły Federalne Biuro Śledcze USA oraz Służba Dochodzeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokuratorzy oświadczyli, że Wander dwukrotnie przekazywał te same aktywa jako zabezpieczenie, wykorzystywał fikcyjne aktywa, fałszywie przedstawiał sytuację finansową firmy i fałszował wyciągi bankowe. Według nich polecał pracownikom 777 cyfrowo zmieniać wyciągi, aby stworzyć wrażenie, że firma ma miliony dolarów, których w rzeczywistości nie posiadała.

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Związek z Bonza

Według amerykańskiego prokuratora Jamiego McDonalda Wander wydawał także pozyskane środki na cele, na które nie zezwalali wierzyciele, w tym na finansowanie kolekcji profesjonalnych klubów piłkarskich 777. Firma posiadała również kanadyjskie linie lotnicze i kontrolowała kilka zagranicznych klubów piłkarskich.

Bonza miała siedzibę na Sunshine Coast w Australii i obsługiwała tanie loty do regionalnych miejsc docelowych nowymi samolotami Boeing 737. Linie lotnicze wstrzymały działalność po przejęciu ich samolotów na tle problemów finansowych 777 Partners. Były dyrektor generalny Bonza Tim Jordan odmówił komentarza; nie postawiono mu zarzutów żadnego wykroczenia. Australijski regulator korporacyjny ASIC zdecydował, że nie podejmie działań przeciwko dyrektorom Bonza.

Każdy z dwóch zarzutów wobec Wandera przewiduje maksymalną karę do 20 lat więzienia. Zgodził się on także na przepadek co najmniej 500 mln dolarów dochodów, które amerykańskie władze uznają za uzyskane w wyniku nielegalnego schematu. Ogłoszenie wyroku wobec Wandera zaplanowano na marzec 2027 roku.

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