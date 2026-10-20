Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zezwala inwestorom na rozpoczęcie procesu zakupu i modernizacji objętych sankcjami tankowców naftowych w celu późniejszego transportu ropy nieobjętej sankcjami. Minister energii USA Chris Wright powiedział o tym 19 października podczas wydarzenia Citadel Securities w Nowym Jorku.

Modernizacja tankowców

Jak informuje The National, inwestorzy będą mogli kupować unieruchomione statki objęte sankcjami, remontować je i wykorzystywać do transportu legalnej ropy. Wright oświadczył, że statki będą przenoszone z tak zwanej „floty złych chłopców” do „floty dobrych chłopców” i nie będą już przewozić ropy objętej sankcjami.

Według ministra tak zwana ciemna flota obejmuje około 1 600 tankowców. Przypuścił, że dziesiątki lub setki takich statków mogą dołączyć do legalnej żeglugi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena wpływu na rynek

Inicjatywa stała się jednym z działań administracji Trumpa na rzecz obniżenia cen energii w związku z przedłużającym się zamknięciem Cieśniny Ormuz. W poniedziałek cena ropy Brent spadła o 0,48% do 109,3 dolara za baryłkę, a West Texas Intermediate straciła 0,61%, do 98,42 dolara za baryłkę.

Firma analityczna Kpler uważa, że złagodzenie ograniczeń wobec floty cieni będzie miało niewielki wpływ na rekordowe stawki frachtowe. Według jej oceny do zwykłego handlu mogą powrócić jedynie 24 z około 160 statków wpisanych na listę sankcyjną Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA, ze względu na wiek tankowców i ograniczenia dotyczące własności.

Wright odrzucił pogląd, że proces ten będzie oznaczał zniesienie sankcji wobec statków transportujących ropę z Rosji, państwa-agresora, Iranu lub innych krajów, wobec których USA wprowadziły ograniczenia. Według niego chodzi o przekształcenie ciemnych tankowców w legalne.

Czytaj nas na