31 października USA, Japonia i Korea Południowa podpisały memorandum o współpracy w ramach Trójstronnego Partnerstwa Arktyczno-Pacyficznego. Dokument zawarto w Atlancie w USA podczas spotkania sekretarza stanu USA Marco Rubio, ministra spraw zagranicznych Japonii Motegiego Toshimitsu oraz ministra spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyuna na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych G20.

Współpraca w Arktyce Pacyficznej

Memorandum ma na celu zbadanie możliwości współpracy morskiej i partnerstwa gospodarczego w Arktyce Pacyficznej. O podpisaniu dokumentu poinformował Departament Stanu USA, podaje Anadolu Agency.

Podczas rozmów urzędnicy omówili rozwój trójstronnego partnerstwa, regionalne wyzwania bezpieczeństwa, odporność gospodarczą oraz współpracę energetyczną w regionie Indo-Pacyfiku. USA, Japonia i Korea Południowa potwierdziły również zamiar wzmacniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki w regionie.

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Kwestie bezpieczeństwa i gospodarki

Szefowie resortów spraw zagranicznych potwierdzili zaangażowanie na rzecz denuklearyzacji Korei Północnej i wezwali do pełnego wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podkreślili także znaczenie utrzymania pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej.

Według Departamentu Stanu Rubio poruszył kwestię działań Chin zmierzających do ustanowienia kontroli nad Morzem Południowochińskim. Uczestnicy spotkania wypowiedzieli się przeciwko przymusowi ekonomicznemu i wykorzystywaniu łańcuchów dostaw jako narzędzia nacisku.

Osobno strony omówiły postępy we wdrażaniu trójstronnego memorandum dotyczącego rozmieszczenia małych reaktorów modułowych. Dokument ten podpisano w lipcu w Ankarze na marginesie szczytu NATO.

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