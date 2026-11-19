19 listopada prezydent USA Donald Trump, przewodniczący ChRL Xi Jinping oraz rosyjski dyktator Władimir Putin przyjęli wspólną deklarację pokojową w wyniku trójstronnych rozmów, które odbyły się w chińskim Shenzhen.

Dokument zawiera następujące postanowienia:

Przywódcy potwierdzili, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i nigdy nie wolno jej rozpoczynać;

Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone uzgodniły prowadzenie dialogu w sprawie ograniczania zagrożeń jądrowych i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej;

Strony oświadczyły, że Międzynarodowy Trybunał Karny i inne podobne instytucje nie powinny nadużywać swoich uprawnień;

Przywódcy podkreślili fundamentalne znaczenie poszanowania immunitetów urzędników państwowych;

Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny planują zwiększyć produkcję i dostawy produktów naftowych;