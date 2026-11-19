Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja podpisały deklarację pokojową po zakończeniu trójstronnego spotkania
19 listopada prezydent USA Donald Trump, przewodniczący ChRL Xi Jinping oraz rosyjski dyktator Władimir Putin przyjęli wspólną deklarację pokojową w wyniku trójstronnych rozmów, które odbyły się w chińskim Shenzhen.
Dokument zawiera następujące postanowienia:
Przywódcy potwierdzili, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i nigdy nie wolno jej rozpoczynać;
Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone uzgodniły prowadzenie dialogu w sprawie ograniczania zagrożeń jądrowych i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej;
Strony oświadczyły, że Międzynarodowy Trybunał Karny i inne podobne instytucje nie powinny nadużywać swoich uprawnień;
Przywódcy podkreślili fundamentalne znaczenie poszanowania immunitetów urzędników państwowych;
Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny planują zwiększyć produkcję i dostawy produktów naftowych;
Trzy kraje opowiedziały się za reformą ONZ, aby organizacja ta mogła skuteczniej reagować na globalne wyzwania.
Obecnie informacje te pochodzą z komunikatu rosyjskiej agencji informacyjnej.
Informacje te pochodzą z rosyjskich mediów propagandowych.
Spotkanie Trumpa, Putina i Xi oznaczało koniec epoki dominacji USA – WSJ.
Przypomnijmy, że w Shenzhen rozpoczęły się trójstronne rozmowy między USA, Chinami i Rosją.
Prezydent Chin Xi określił współpracę tych trzech państw jako niezbędną – Anadolu Agency.