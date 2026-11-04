Stany Zjednoczone zwiększają eksport gazu do historycznych maksimów: jak Europa zmienia rynek energetyczny i kto na tym zarabia

W październiku 2026 roku Stany Zjednoczone osiągnęły drugi co do wielkości miesięczny wynik eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w całej historii pomiarów. Głównym odbiorcą stała się Europa, która w przededniu sezonu grzewczego zwiększyła zakupy amerykańskiego paliwa o prawie milion ton.

Jak podaje agencja Reuters, powołując się na firmę analityczną LSEG, wzrost eksportu wynikał z wysokich cen światowych, popytu ze strony Europy oraz zwiększenia amerykańskich mocy produkcyjnych.

Za tymi wskaźnikami kryje się zakrojona na szeroką skalę restrukturyzacja światowego rynku energetycznego. Po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę Unia Europejska zaczęła rezygnować z rosyjskiego gazu. Dodatkowe ryzyko stworzyła wojna na Bliskim Wschodzie, która zakłóciła dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej.

UA.News analizuje, ile amerykańskiego gazu otrzymuje Europa, które firmy zarabiają na nowej sytuacji energetycznej oraz czy Unia Europejska może zastąpić zależność od rosyjskiego gazu zależnością od amerykańskiego.

Ile amerykańskiego gazu otrzymała Europa w październiku

Według danych LSEG opublikowanych przez agencję Reuters dostawy skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych do Europy wzrosły z 5,91 mln ton we wrześniu do 6,89 mln ton w październiku 2026 roku. W ten sposób w ciągu miesiąca do Europy trafiło dodatkowo 980 tysięcy ton paliwa. Wzrost wyniósł około 16,6%.

Jednocześnie dostawy do Azji spadły z 2,84 mln do 2,73 mln ton. Egipt otrzymał około 680 tysięcy ton LNG, a eksport do Ameryki Łacińskiej wzrósł z 530 do 680 tysięcy ton.

Około 590 tysięcy ton gazu opuściło amerykańskie terminale bez ostatecznie określonego miejsca przeznaczenia. Takie partie mogą zostać przekierowane w zależności od sytuacji na rynku światowym.

Jest to jedna z zalet gazu skroplonego w porównaniu z gazem rurociągowym. LNG transportuje się tankowcami, które na określonych warunkach umownych mogą zmieniać trasę. Dla handlowców stwarza to możliwość sprzedaży paliwa tam, gdzie ceny są wyższe.

Jednocześnie rentowność takich operacji zależy od kosztów transportu, frachtu statków oraz zobowiązań umownych.

Dlaczego Europa zwiększa zakupy amerykańskiego LNG

Wzrost amerykańskiego eksportu zbiegł się w czasie z przygotowaniami krajów europejskich do sezonu grzewczego 2026–2027. Po ograniczeniu rosyjskich dostaw rurociągowych Europa stała się znacznie bardziej zależna od morskiego importu gazu.

Aby go przyjmować, państwa UE rozbudowywały terminale regazyfikacyjne i zawierały nowe umowy. Jednak nawet rozwinięta infrastruktura nie gwarantuje taniego paliwa, ponieważ europejskie firmy muszą konkurować z nabywcami z Chin, Japonii i Korei Południowej.

W raporcie „Global Gas Security Review 2026”, opublikowanym 3 listopada, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ostrzegła przed ryzykiem związanym z niskimi zapasami gazu i niestabilnością światowych dostaw.

Według szacunków agencji Europa wkracza w sezon grzewczy z najniższym poziomem napełnienia magazynów gazu od ponad dziesięciu lat. Zwiększa to ryzyko w przypadku silnych mrozów lub zakłóceń w transporcie.

Sytuację komplikuje wojna na Bliskim Wschodzie. W 2026 r. działania wojenne i zakłócenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz ograniczyły możliwości eksportu gazu z Zatoki Perskiej, przede wszystkim z Kataru. Amerykański LNG stał się jedną z głównych alternatyw, ponieważ Stany Zjednoczone mogą dostarczać gaz do Europy bez konieczności przepływania przez Cieśninę Ormuz.

Dlaczego gaz drożeje i jak Europa konkuruje z Azją

Jedną z przyczyn wzrostu amerykańskiego eksportu były wysokie ceny światowe. W październiku europejski wskaźnik cenowy TTF oraz azjatycki JKM wynosiły średnio około 28 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych (MMBtu). Oba wskaźniki osiągnęły jedne z najwyższych poziomów od czasu kryzysu energetycznego w 2022 roku.

Różnica między tymi wskaźnikami wpływa na trasy tankowców gazowych. Gdy azjatyccy nabywcy oferują wyższą cenę, część LNG trafia do Azji. Jeśli ceny się wyrównują, kierunek europejski staje się bardziej atrakcyjny ze względu na krótszą odległość od amerykańskich terminali.

W październiku różnica cenowa zmniejszyła się, co przyczyniło się do wzrostu dostaw do Europy. Według szacunków IEA w ciągu ostatniej dekady światowy handel LNG wzrósł o ponad 60%. Jednym z głównych czynników było zwiększenie amerykańskich mocy eksportowych.

W rezultacie niedobór paliwa w Azji szybciej przekłada się obecnie na ceny w Europie, a wzrost europejskich zakupów może wpływać na wzrost cen gazu dla azjatyckich odbiorców.

Jak Stany Zjednoczone stały się jednym z największych eksporterów gazu

Jeszcze dziesięć lat temu Stany Zjednoczone dopiero zaczynały rozwijać eksport skroplonego gazu ziemnego na dużą skalę. Obecnie amerykański sektor dostarcza paliwo do dziesiątek krajów.

Podstawą tego wzrostu stało się wydobycie gazu ziemnego, w szczególności dzięki technologiom eksploatacji złóż łupkowych. Równolegle firmy zainwestowały miliardy dolarów w budowę terminali eksportowych.

Według danych Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) w pierwszej połowie 2026 roku amerykański eksport LNG wynosił średnio 17,4 mld stóp sześciennych dziennie. To o 23% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wzrost ten wynikał z uruchomienia nowych mocy produkcyjnych oraz rozbudowy istniejących zakładów.

Wśród kluczowych projektów znajdują się: Plaquemines LNG w Luizjanie, Corpus Christi LNG w Teksasie oraz Golden Pass LNG, który rozpoczął eksport w kwietniu 2026 roku. To właśnie Europa stała się jednym z głównych rynków zbytu amerykańskiego gazu po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Rozszerzenie eksportu pozwala Stanom Zjednoczonym umacniać swoją pozycję na międzynarodowym rynku energetycznym.

Kto zyskuje na wzroście amerykańskiego eksportu

Wzrost eksportu stwarza dodatkowe możliwości dla producentów gazu, operatorów terminali, międzynarodowych podmiotów handlowych oraz przedsiębiorstw żeglugowych. Jednym z największych amerykańskich eksporterów LNG jest firma Cheniere Energy, która obsługuje terminale Sabine Pass w Luizjanie oraz Corpus Christi w Teksasie.

Jej działalność opiera się głównie na długoterminowych umowach. Dlatego wzrost światowych cen nie zawsze oznacza proporcjonalny wzrost zysków: znaczna część gazu jest sprzedawana według wcześniej uzgodnionych formuł.

Wśród innych dużych graczy na rynku amerykańskim znajdują się Venture Global, ExxonMobil oraz QatarEnergy. Szczególnie wymowny jest przykład terminalu Golden Pass LNG w Teksasie. Projekt należy do katarskiej firmy QatarEnergy oraz amerykańskiej ExxonMobil. Według informacji agencji Reuters w październiku przedsiębiorstwo wysłało cztery partie LNG — dwukrotnie więcej niż we wrześniu.

Dla QatarEnergy amerykańskie aktywa mają znaczenie strategiczne, ponieważ pozwalają na dywersyfikację źródeł dostaw w obliczu problemów z żeglugą przez Zatokę Perską.

Międzynarodowi handlowcy również mogą zarabiać dzięki różnicom cenowym między regionami. Jednocześnie taki handel wiąże się z ryzykiem, ponieważ ceny gazu i koszty transportu nieustannie ulegają zmianom.

Z kolei dla europejskich elektrowni, zakładów chemicznych i innych dużych odbiorców drogi gaz oznacza wzrost kosztów produkcji.

Dlaczego Unia Europejska rezygnuje z rosyjskiego gazu

Przed pełną inwazją Rosji na Ukrainę Moskwa zapewniała około 45% importu gazu do Unii Europejskiej. Znaczna część paliwa była dostarczana rurociągami, a europejski przemysł przez dziesięciolecia był uzależniony od tych dostaw.

Po 2022 roku państwa UE zaczęły poszukiwać alternatywnych partnerów i rozbudowywać infrastrukturę do odbioru LNG.

6 października 2026 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim podkreśliła, że Unia Europejska będzie nadal zmniejszać zależność od rosyjskich nośników energii.

„Obecnie nasz import rosyjskiego gazu spadł z 45% do 12%” – stwierdziła von der Leyen, dodając, że UE dąży do całkowitego zaprzestania takich dostaw.

26 stycznia 2026 r. Rada UE ostatecznie zatwierdziła rozporządzenie w sprawie stopniowego zaprzestania importu rosyjskiego gazu. Dokument przewiduje całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG od początku 2027 r., a gazu przesyłanego rurociągami – od jesieni 2027 r.

Minister energii, handlu i przemysłu Cypru Michael Damianos po podjęciu decyzji oświadczył: „Odchodzimy od szkodliwej zależności od rosyjskiego gazu i robimy duży krok w kierunku autonomicznej Unii Energetycznej”.

Jednocześnie zależność od rosyjskiego paliwa nie zniknęła jeszcze całkowicie. Według informacji Rady UE w 2025 r. na Rosję nadal przypadało około 13% importu gazu do Unii Europejskiej.

Ostateczne zrezygnowanie z rosyjskich dostaw będzie wymagało zwiększenia zakupów od alternatywnych eksporterów oraz ograniczenia zużycia gazu.

Jak wojna na Bliskim Wschodzie wpłynęła na rynek gazu

Przed wystąpieniem poważnych zakłóceń Katar był jednym z wiodących światowych eksporterów LNG. Znaczna część jego produkcji trafiała do krajów azjatyckich przez Cieśninę Ormuz. Po eskalacji wojny w 2026 r. żegluga na tej trasie została poważnie zakłócona.

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) od marca do października 2026 r. dostawy LNG z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadły o ponad 60 mld metrów sześciennych w ujęciu rocznym.

Niedobór ten został częściowo zrekompensowany przez producentów z innych regionów. Według obliczeń IEA produkcja LNG poza Zatoką Perską w okresie od marca do października wzrosła o około 14%, czyli o ponad 40 mld metrów sześciennych.

Pozwoliło to zrekompensować około dwóch trzecich spadku dostaw. Szczególnie ważną rolę odegrały nowe moce produkcyjne w Ameryce Północnej. Nie udało się jednak w pełni zastąpić utraconych wolumenów. IEA prognozuje, że w 2026 r. globalne dostawy LNG mogą spaść o około 3%, co będzie największym rocznym spadkiem w całej historii obserwacji.

Dla amerykańskich producentów taka sytuacja stwarza nowe możliwości, a dla krajów importujących oznacza dodatkowe koszty.

Czy Europa zamienia rosyjską zależność gazową na amerykańską?

Wzrost zakupów LNG ze Stanów Zjednoczonych rodzi pytanie, na ile bezpieczna jest nowa struktura europejskiego importu energii. Z jednej strony amerykański gaz pozwolił Unii Europejskiej zrekompensować znaczną część utraconych dostaw z Rosji. Z drugiej strony – duży udział jednego dostawcy stwarza ryzyko gospodarcze, nawet jeśli jest on sojusznikiem politycznym.

Istotną różnicą jest mechanizm handlu. Rosyjski gaz przesyłany rurociągami był powiązany z konkretnymi trasami i infrastrukturą. Natomiast LNG zapewnia większą elastyczność, ponieważ europejskie terminale mogą przyjmować tankowce z różnych krajów.

Nie oznacza to jednak pełnej niezależności. Jeśli na rynku światowym pojawia się niedobór, europejscy nabywcy są zmuszeni do oferowania konkurencyjnych cen.

Właśnie dlatego UE równocześnie rozwija import z różnych krajów, alternatywne trasy rurociągowe, energię odnawialną oraz programy efektywności energetycznej.

Jak będą kształtować się ceny gazu w 2027 roku

Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od przebiegu wojny na Bliskim Wschodzie, uruchomienia nowych projektów LNG oraz popytu na gaz w Europie i Azji. Według prognozy EIA w pierwszej połowie 2027 roku amerykański eksport LNG może wzrosnąć do 18,7 mld stóp sześciennych dziennie dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych.

Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że skutki zakłóceń w dostawach z Zatoki Perskiej mogą być odczuwalne przez kilka lat.

W listopadowym raporcie IEA szacuje łączne straty w globalnych dostawach LNG w latach 2026–2030 na około 150 mld metrów sześciennych w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami.

Oznacza to, że nawet uruchomienie nowych amerykańskich terminali może nie doprowadzić od razu do znacznego obniżenia cen paliwa.

Dodatkowy popyt na alternatywne dostawy będzie wynikał z rezygnacji Unii Europejskiej z rosyjskiego gazu. Jednocześnie dalszy rozwój produkcji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach potencjalnie wzmocni konkurencję między dostawcami.

Kto ostatecznie zyska na nowym światowym rynku gazu

Październikowe dane dotyczące amerykańskiego eksportu LNG wskazują na zmianę układu sił na globalnym rynku energetycznym.

Stany Zjednoczone zyskują możliwość zwiększenia dochodów z eksportu oraz umocnienia swojej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego sojuszników. Firmy gazowe, operatorzy terminali, handlowcy oraz przedsiębiorstwa żeglugowe mogą czerpać korzyści z rozszerzenia handlu międzynarodowego.

Europa zmniejsza zależność od rosyjskich nośników energii i dywersyfikuje dostawy. Jednak w warunkach niedoboru gazu trzeba za to płacić wyższą cenę. Najtrudniejsza sytuacja pozostaje dla krajów, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na zakup drogiego LNG. Ryzykują one przegraną w konkurencji z bogatszymi odbiorcami z Europy i Azji.

Rosja stopniowo traci część tradycyjnego rynku europejskiego, choć nadal eksportuje surowce energetyczne do innych państw. Najważniejsze pytanie dotyczy nie tylko tego, ile gazu Stany Zjednoczone będą w stanie sprzedać za granicę. Ważniejsze jest to, czy dalszy wzrost produkcji pozwoli obniżyć ceny i uczyni światowy rynek energetyczny bardziej odpornym na wojny i przerwy w dostawach.

Dla Europy nadchodzące lata będą sprawdzianem tego, czy udało jej się nie tylko zmienić dostawcę gazu, ale także zbudować prawdziwie zdywersyfikowany system bezpieczeństwa energetycznego.

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