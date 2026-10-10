Departament Stanu USA nazwał działania Chin na obszarach morskich w pobliżu wschodniego wybrzeża Tajwanu „głęboko destabilizującymi”. Oświadczenie padło po tym, jak Reuters poinformował o pierwszym znanym wykryciu chińskiego statku milicji morskiej na tych wodach w sierpniu, podaje Channel NewsAsia.

Stanowisko Departamentu Stanu USA

Przedstawiciel amerykańskiego resortu spraw zagranicznych oświadczył, że USA są zaniepokojone aktywnością Chin na wschód od Tajwanu. Według niego Chiny, roszcząc sobie uprawnienia na obszarach morskich, którymi Tajwan pokojowo zarządza od ponad 70 lat, zwiększają napięcia i podważają pokojowe rozwiązywanie kwestii.

Waszyngton wezwał Pekin do zaprzestania wywierania presji na Tajwan i podjęcia zamiast tego merytorycznego dialogu z demokratycznie wybranymi władzami wyspy. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie udzieliło natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie.

Aktywność w pobliżu wschodniego wybrzeża

Chiny, które uważają Tajwan za swoje terytorium, od czerwca nasiliły działalność w pobliżu wschodniego wybrzeża wyspy, prowadząc regularne patrole okrętami straży przybrzeżnej. Tajwan odrzuca roszczenia Pekinu do suwerenności.

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Tajwańscy urzędnicy uważają, że Chiny ćwiczą możliwą blokadę morską z udziałem sił wojskowych, paramilitarnych i cywilnych. W Tajpej obszar w pobliżu wschodniego wybrzeża jest uznawany za ważny dla tras zaopatrzenia od sojuszników w przypadku blokady lub konfliktu.

Tajwańska straż przybrzeżna oświadczyła, że statek milicji morskiej oraz towarzyszące mu jednostki znajdowały się poza wodami ograniczonymi. Chińska milicja morska, częściej zauważana na spornych obszarach Morza Południowochińskiego, składa się ze statków rybackich, których załogi są szkolone i otrzymują wsparcie do działania na spornych wodach, często wraz z jednostkami straży przybrzeżnej.

W czerwcu Wielka Brytania, Francja, Niemcy i USA wyrażały zaniepokojenie chińską aktywnością w pobliżu wschodniego wybrzeża Tajwanu jako zagrożeniem dla stabilności regionalnej i wolności żeglugi.

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