Stany Zjednoczone nałożyły na Bank of America grzywnę w wysokości 1,21 mld dolarów za naruszenie zasad kontroli finansowej

Bank of America, drugi co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych, został obciążony grzywnami i roszczeniami sankcyjnymi na łączną kwotę ponad 1,21 mld dolarów z powodu naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisów sankcyjnych. W szczególności instytucja finansowa nie poinformowała w odpowiednim terminie amerykańskich organów regulacyjnych o podejrzanych transakcjach o wartości ponad 5 mld dolarów.

Decyzja została ogłoszona we wtorek, 13 października. Jak podaje Departament Skarbu USA, nałożone sankcje obejmują trzecią co do wielkości grzywnę w historii tej instytucji.

Amerykańska Agencja ds. Zwalczania Przestępczości Finansowej (FinCEN) nałożyła na bank grzywnę w wysokości 1,2 mld dolarów za uchybienia w wykrywaniu, zapobieganiu i zgłaszaniu transakcji, które mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Wśród problemów organ regulacyjny wymienił działalność chińskich sieci zajmujących się praniem brudnych pieniędzy oraz nielegalne operacje finansowe na południowo-zachodniej granicy USA.

Według danych Ministerstwa Skarbu naruszenia dotyczyły nie tylko zgłaszania podejrzanych transakcji, ale także weryfikacji klientów. Urząd stwierdził, że bank faktycznie przekazał stronom trzecim znaczną część obowiązków związanych z samodzielnym wykrywaniem i zgłaszaniem wątpliwych operacji.

Osobno Urząd Kontrolera Obrotu Pieniężnego Stanów Zjednoczonych (OCC) nałożył na Bank of America grzywnę w wysokości 750 mln dolarów z powodu niedociągnięć i nieskuteczności programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest to największa sankcja w historii tego organu regulacyjnego. Jednocześnie grzywna nałożona przez FinCEN uwzględnia pomniejszenie o kwotę kary nałożonej przez OCC.

Bank zgodził się zapłacić dodatkowe 11,6 mln dolarów w ramach ugody z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC). Ugoda dotyczy domniemanych naruszeń szeregu programów sankcyjnych, w szczególności związanych z Iranem, Rosją, handlem narkotykami i międzynarodowym terroryzmem.

W sumie Bank of America zgodził się uregulować 475 przypadków domniemanych naruszeń programów sankcyjnych. Porozumienie przewiduje dodatkowe zobowiązania dotyczące szkoleń pracowników, kontroli, audytu oraz współpracy z OFAC.

Minister finansów USA Scott Bessent stwierdził, że naruszenia na taką skalę stwarzają ryzyko nielegalnego finansowania dla całego systemu finansowego kraju. Według niego nawet największe instytucje finansowe nie stoją ponad prawem.

W Bank of America oświadczono, że poważnie podchodzą do wymogów dotyczących przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Bank poinformował, że zainwestował miliardy dolarów w odpowiednie technologie i zaangażował tysiące pracowników. Instytucja finansowa oświadczyła również, że nadal usuwa niedociągnięcia wskazane przez organy regulacyjne.

Informuje o tym agencja Associated Press.

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