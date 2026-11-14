Ministerstwo Obrony USA zamierza pozostawić w Europie większą liczbę żołnierzy niż pierwotnie przewidywano. W związku z tym skala redukcji amerykańskiego kontyngentu wojskowego w regionie będzie mniejsza niż oczekiwano.

Informację tę podaje agencja Bloomberg, powołując się na źródła.

„Zmniejszenie przez administrację Trumpa liczebności amerykańskich żołnierzy do około 80 000 osób w całej Europie będzie mniejsze, niż obawiali się przywódcy krajów tego kontynentu” — poinformowały źródła.

Wcześniej europejscy sojusznicy obawiali się, że USA mogą zmniejszyć liczbę żołnierzy do 25 000 osób, ale obecnie bardziej prawdopodobna jest mniejsza redukcja, ponieważ Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do zwiększenia wydatków na obronę w ramach NATO — twierdzą źródła, które poprosiły o zachowanie anonimowości.

Kierownictwo Pentagonu zdało sobie również sprawę, jak bardzo amerykańskie siły zbrojne polegają na oddziałach rozmieszczonych w całej Europie, aby móc wykorzystać siłę militarną USA na Bliskim Wschodzie, gdzie wojna z Iranem wciąż się przedłuża — twierdzą źródła.

Jedno ze źródeł stwierdziło, że sojusznicy spodziewają się obecnie ogólnego zmniejszenia liczebności amerykańskich sił zbrojnych o około 5 000 osób.

Ostateczna decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa, który wielokrotnie krytykował europejskich sojuszników za to, że nie pomagają Stanom Zjednoczonym i Izraelowi w wojnie z Iranem.

Większość redukcji amerykańskich sił zbrojnych będzie dotyczyła Niemiec, gdzie stacjonuje największy amerykański kontyngent w Europie. Wschodnia flanka zostanie wzmocniona, pod warunkiem że kraje graniczące z Rosją będą pokrywać koszty utrzymania amerykańskich żołnierzy.

Przedstawiciel Pentagonu oświadczył, że przegląd decyzji trwa i na razie nie można powiedzieć nic więcej.

Zastępca ministra obrony ds. polityki Elbridge Colby ma jeszcze przedstawić ministrowi obrony Pete'owi Hagsethowi oficjalne sprawozdanie dotyczące proponowanych zmian, pisze Bloomberg.

W Senacie USA uznano żądanie Putina dotyczące wycofania sił NATO za absurdalne.

Przypomnijmy, że Putin przypomniał Stanom Zjednoczonym o ultimatum NATO, które postawił jeszcze w 2021 roku.

Koszty wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem oszacowano na 47,1 mld dolarów.

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