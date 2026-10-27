Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer oświadczył, że kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 3 mld euro, czyli 3,4 mld dolarów, dla producenta samolotów Airbus może zagrozić rozejmowi celnemu między Waszyngtonem a Brukselą. Informuje o tym France 24.

Obawy USA

Greer zaznaczył, że jego urząd nie otrzymał żadnych szczegółów dotyczących finansowania, które Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił w czerwcu. Wezwał do jak najszybszego uregulowania tej kwestii.

„Szczerze miałem nadzieję, że zakłócające handel europejskie subsydia dla Airbusa należą już do przeszłości” — powiedział przedstawiciel handlowy USA w oświadczeniu. Według niego sytuacja ta powoduje znaczną niepewność dla handlu transatlantyckiego w sektorze lotniczo-kosmicznym.

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Na co przeznaczony jest kredyt

Europejski Bank Inwestycyjny informował, że rekordowe w jego historii finansowanie ma zwiększyć możliwości Airbusa w zakresie inwestowania w długoterminowe badania, rozwój i innowacje w lotnictwie komercyjnym, bezpieczeństwie i obronności.

USA i UE spierają się o domniemane nieuczciwe praktyki handlowe od 2004 roku. Obie strony oskarżały się wzajemnie o wspieranie prywatnych firm, w tym Boeinga i Airbusa, z naruszeniem międzynarodowych umów handlowych. Spór trwał 17 lat i doprowadził do nałożenia ceł na towary warte miliardy dolarów. W 2021 roku strony zawarły pięcioletnie porozumienie za administracji ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena i od tego czasu nie przywróciły tych ceł.

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