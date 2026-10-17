Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa w piątek ostrzegła urzędników wyborczych Kalifornii przed możliwym ściganiem karnym za świadome liczenie kart do głosowania osób, które organy federalne zidentyfikowały jako nieobywateli. Stało się to przed wyborami 3 listopada, podaje Anadolu Agency, powołując się na Newsmax.

List do urzędników hrabstwa Los Angeles

Pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Trent McCotter wysłał list do urzędników hrabstwa Los Angeles. Napisał w nim, że osoby, które świadomie liczą karty do głosowania oddane przez ludzi zidentyfikowanych przez agencje federalne jako nieobywatele, ryzykują staniem się współuczestnikami przestępstwa federalnego.

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Pozew dotyczący głosów korespondencyjnych

Ostrzeżenie poprzedził pozew złożony w czwartek przez Departament Sprawiedliwości USA. Resort dąży do zablokowania liczenia głosów korespondencyjnych osób uznawanych za domniemanych nieobywateli, dopóki ich status imigracyjny nie zostanie zweryfikowany.

Administracja powołała się na listę 20 tysięcy nazwisk. Sekretarz stanu Kalifornii Shirley Weber oświadczyła, że administracja nie przedstawiła dowodów potwierdzających tę listę. Profesor prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles Rick Hasen powiedział, że list zwiększa presję na urzędników wyborczych poprzez groźbę możliwego ścigania karnego. Profesor Loyola Law School i były urzędnik Departamentu Sprawiedliwości Justin Levitt zauważył, że sądy nie poparły argumentów resortu, a list nie zawiera podstaw do zmiany tego podejścia.

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