Ministerstwo Sprawiedliwości USA zwróciło się do władz stanu Waszyngton o odłożenie kart do głosowania otrzymanych od 405 osób, które według podejrzeń władz federalnych zarejestrowały się do głosowania bez obywatelstwa USA. Zaproponowano, aby kart tych nie liczyć, dopóki urzędnicy stanowi nie potwierdzą prawa tych osób do głosowania w wyborach uzupełniających.

Jak informuje The Guardian, w liście do sekretarza stanu Waszyngton Steve'a Hobbsa resort oświadczył, że wykrył 1500 głosów oddanych przez ponad 400 osób w poprzednich wyborach. W stanie zarejestrowanych jest ponad 5 mln wyborców, a karty korespondencyjne są wysyłane do wszystkich zarejestrowanych wyborców.

Reakcja stanu

Steve Hobbs poinformował, że rozpatruje wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości. Jego biuro zaznaczyło, że dane przekazane przez agencję federalną zawierają informacje o ostatnim udziale każdej z 405 osób w głosowaniu. Jedna osoba, według tych danych, ostatni raz głosowała w 1994 roku.

Pełniący obowiązki prokuratora USA w Seattle Charles Neil Floyd oświadczył, że 405 zidentyfikowanych wyborców może być jedynie częścią szerszego problemu. Jak powiedział, znaczną część listy sporządzono na podstawie niedawnych kontaktów federalnych urzędników z osobami podejrzewanymi o brak obywatelstwa.

Floyd powiedział również, że bez dostępu do stanowych rejestrów trudno będzie udowodnić nielegalne głosowanie. Ministerstwo Sprawiedliwości zażądało podania adresów, dat urodzenia, numerów praw jazdy i częściowych numerów ubezpieczenia społecznego.

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Hobbs oświadczył, że złożenie takiego wniosku na tydzień przed wyborami powszechnymi ma, jego zdaniem, na celu zasianie nieuzasadnionych wątpliwości co do wyników. Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że może przekazać stanowi kolejną listę osób, które podejrzewa o brak obywatelstwa. Resort zaznaczył również, że część tych osób mogła później uzyskać obywatelstwo USA.

Sprawy w Kalifornii i na Alasce

To trzecie w tym miesiącu bezpośrednie wyzwanie rzucone stanom przez Ministerstwo Sprawiedliwości USA, podjęte w okresie głosowania. Wcześniej resort wniósł pozew przeciwko Kalifornii, żądając odłożenia kart korespondencyjnych nawet 20 tys. osób, które według podejrzeń władz federalnych nie mają obywatelstwa. Na Alasce inny pozew ma na celu opóźnienie certyfikacji wyników, jeśli urzędujący Republikanin nie wygra.

W Kalifornii skład federalnego sądu apelacyjnego wysłuchał argumentów stron i zakwestionował termin złożenia żądania, jego konstytucyjność oraz uprawnienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd nie wydał decyzji w sprawie przyspieszonego harmonogramu, którego domagał się resort, i przekazał sprawę do sądu niższej instancji.

Przedstawicielka służby wyborczej hrabstwa Los Angeles Monica Flores oświadczyła w dokumencie sądowym, że próba 200 wpisów z federalnej listy obejmowała anulowane lub nieaktywne rejestracje, osoby bez historii głosowania oraz wyborców, którzy prawdopodobnie urodzili się w USA.

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