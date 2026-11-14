Administracja USA rozważa możliwość zmniejszenia liczebności amerykańskich wojskowych w Europie o około 5 tys. osób zamiast wcześniej omawianego wycofania do 25 tys. osób. Informuje o tym RMF24, powołując się na Bloomberg.

W Europie przebywa około 80 tys. żołnierzy USA

Obecnie na kontynencie europejskim stacjonuje około 80 tys. amerykańskich żołnierzy. Według publikacji możliwość większej redukcji wywołała zaniepokojenie wśród europejskich sojuszników USA, a Waszyngton skłania się teraz ku mniejszemu wariantowi cięć.

Wśród czynników, które wpłynęły na rewizję scenariusza, wymienia się zwiększenie wydatków obronnych przez europejskich członków NATO, a także trwającą kampanię wojskową USA i Izraela przeciwko Iranowi. Pentagon bierze również pod uwagę strategiczne znaczenie amerykańskich baz w Europie: sojusznicy zapewniają infrastrukturę i przestrzeń powietrzną dla operacji wymierzonych przeciwko Iranowi.

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Największe zmiany mogą dotknąć Niemcy

Najbardziej odczuwalna redukcja może przypaść Niemcom, gdzie znajduje się największe zgrupowanie amerykańskich wojskowych w Europie. Jednocześnie NATO planuje wzmacniać obecność na wschodniej flance Sojuszu. Kraje graniczące z Rosją deklarują gotowość do współfinansowania utrzymania amerykańskich wojsk na swoim terytorium.

Ostateczną decyzję w sprawie liczebności kontyngentu podejmie prezydent USA Donald Trump. Zastępca sekretarza obrony USA do spraw polityki Elbridge Colby ma przygotować raport dla szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, który 1 grudnia ma przedstawić prezydentowi ostateczne propozycje dotyczące dalszej obecności wojsk USA w Europie.

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