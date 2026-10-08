Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozpoczęła bezpośrednie rozmowy z władzami Mjanmy, utworzonymi przez wojskowych po przewrocie w 2021 roku. Oznacza to zmianę wcześniejszej polityki Waszyngtonu polegającej na izolowaniu birmańskich generałów, informuje Channel NewsAsia, powołując się na amerykańskich urzędników i inne osoby zaznajomione z kontaktami.

Spotkanie w Naypyidaw

Asystent sekretarza stanu USA ds. wywiadu i badań Michael Vance przeprowadził 15 i 16 września rozmowy z przywódcą Mjanmy Min Aung Hlaingiem w stolicy, Naypyidaw. Według rozmówców redakcji jednym z celów spotkania było doprowadzenie do uwolnienia amerykańskiego biznesmena Adama Castillo.

Castillo, były szef Amerykańskiej Izby Handlowej w Mjanmie, został zatrzymany 11 czerwca na lotnisku w Rangunie. Jego zwolennicy twierdzili, że postawione mu zarzuty zostały sfabrykowane. Po uwolnieniu nie komentował okoliczności sprawy, a jedynie podziękował prezydentowi Trumpowi.

W czerwcu przedstawiciele USA i Mjanmy spotkali się także w Tokio, a Vance uczestniczył w tych kontaktach. Według jednego ze źródeł w rozmowach brali udział przedstawiciele Departamentu Skarbu USA, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Pentagonu.

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Centra oszustw i metale ziem rzadkich

Jednym z głównych kierunków amerykańskich kontaktów jest przeciwdziałanie centrom oszustw w Mjanmie, które organizują między innymi oszustwa romantyczne i inne oszustwa internetowe wymierzone w obywateli USA. Według źródeł Federalne Biuro Śledcze USA bezpośrednio kontaktowało się z władzami Mjanmy w sprawie cyberprzestępczości.

Amerykańscy urzędnicy omawiali również możliwy dostęp do dużych złóż ciężkich metali ziem rzadkich w Mjanmie, wykorzystywanych w produkcji pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych. Jednocześnie znaczna część tych złóż znajduje się na terytoriach kontrolowanych przez etniczne ugrupowania zbrojne walczące przeciwko władzom wojskowym. Chiny są obecnie głównym importerem tych surowców.

Sankcje wobec Min Aung Hlainga pozostają w mocy

Min Aung Hlaing pozostaje objęty amerykańskimi sankcjami za naruszenia praw człowieka, w tym masowe zabójstwa i wypędzenie setek tysięcy muzułmanów Rohingya w latach 2016–2017, co Waszyngton uznał za ludobójstwo. Departament Stanu USA oświadczył, że kontaktuje się ze wszystkimi stronami w Mjanmie w sprawach dotyczących amerykańskich interesów oraz porusza kwestie zakończenia przemocy i uwolnienia więźniów politycznych.

Niecałe dwa tygodnie po wizycie Vance’a wojskowi Mjanmy przeprowadzili nalot na zatłoczony targ w stanie Rakhine. Według przedstawicieli ONZ ds. praw człowieka zginęło ponad 50 osób, a dziesiątki zostały ranne.

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