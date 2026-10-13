USA odwołały tymczasowego chargé d’affaires Eliasa Baumanna do Waszyngtonu na konsultacje po tym, jak Nikaragua odmówiła zatwierdzenia nominacji Natashy Franceschi na kolejną ambasadorkę USA w tym kraju. Poinformował o tym Departament Stanu USA.

Konsultacje w Waszyngtonie

Na polecenie sekretarza stanu USA Marco Rubio Baumann wraca do Waszyngtonu na ważne konsultacje, jak podaje Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie amerykańskiego resortu. Departament Stanu powiązał tę decyzję z odmową udzielenia Franceschi agrément przez Nikaraguę.

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Oświadczenie Departamentu Stanu

Resort oświadczył, że decyzja współprezydentów Nikaragui, Daniela Ortegi i Rosario Murillo, świadczy o ich niechęci do prowadzenia konstruktywnego dialogu dyplomatycznego. Departament Stanu określił Franceschi jako wysoko wykwalifikowaną dyplomatkę zawodową.

Amerykański resort oświadczył również, że odmowa zatwierdzenia kandydatury Franceschi jest sprzeczna z deklaracjami władz Nikaragui o wzajemnym szacunku. Departament Stanu oskarżył Ortegę i Murillo o przekształcenie procesu dyplomatycznego w polityczny spektakl ze szkodą dla narodu Nikaragui.

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