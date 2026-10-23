Podczas konsultacji dotyczących Sudanu w Genewie w Szwajcarii Stany Zjednoczone oświadczyły, że wojna w tym kraju nie ma rozwiązania militarnego. Amerykańscy urzędnicy dołączyli do przedstawicieli 27 państw na szóstym Spotkaniu Konsultacyjnym w sprawie Sudanu, informuje The National.

Apel o humanitarny rozejm

Starszy doradca prezydenta USA do spraw arabskich i afrykańskich Massad Boulos powiedział, że kontynuowanie wojny każdego dnia powoduje druzgocące straty wśród ludności cywilnej Sudanu i grozi rozprzestrzenieniem się niestabilności w regionie. Uczestnicy spotkania wezwali wszystkie strony konfliktu do działania w dobrej wierze na rzecz deeskalacji, ochrony ludności cywilnej i uzgodnienia humanitarnego rozejmu.

Boulos poparł działania Kwintetu, w skład którego wchodzą Unia Afrykańska, Liga Państw Arabskich, ONZ, UE i Międzyrządowa Organizacja ds. Rozwoju. Grupa dąży do wspierania wiarygodnego, inkluzywnego procesu politycznego prowadzonego przez Sudańczyków. Jak powiedział, działania te uzupełniają współpracę USA z Kwartetem z udziałem ZEA, Arabii Saudyjskiej i Egiptu, który zabiega o humanitarny rozejm jako krok w kierunku trwałego zawieszenia broni.

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Wojna i kryzys humanitarny

Konflikt zbrojny w Sudanie rozpoczął się w kwietniu 2023 roku między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia. Walki wielokrotnie przenosiły się do sąsiedniego Czadu. W tym tygodniu atak drona w pobliżu zachodniej granicy Sudanu zabił cztery osoby w Czadzie, a co najmniej 14 kolejnych zostało rannych, poinformował urzędnik prowincji Wadi Fira.

Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ wojna wywołała jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie: ponad 14 mln osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a prawie 20 mln doświadcza głodu. Afrykańskie grupy społeczeństwa obywatelskiego wezwały Sudan do dopuszczenia międzynarodowych inspektorów w celu zbadania zarzutów dotyczących użycia przez Sudańskie Siły Zbrojne broni chemicznej. Według źródła ONZ oskarżała obie strony wojny o zbrodnie wojenne i naruszenia praw człowieka.

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