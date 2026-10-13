Stany Zjednoczone zapewniły prezydenta Libanu Josepha Auna, że nie udzielą Izraelowi zgody na rozszerzenie strefy bezpieczeństwa na południu kraju, jeśli premier Izraela Binjamin Netanjahu nie będzie miał pretekstu do uderzeń na wyżyny między Iklim al-Tuffah a Dżabal ar-Rihan. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na źródło polityczne bezpośrednio zaangażowane w negocjacje libańsko-izraelskie.

Według rozmówcy gazety Aun kontaktuje się z wysokimi rangą przedstawicielami administracji USA i prosi ich o wywieranie presji na Netanjahu, aby nie dopuścić do rozszerzenia strefy bezpieczeństwa. Obawy libańskiego prezydenta nasiliły się po przełożeniu wspieranego przez USA spotkania wojskowego Libanu i Izraela na czas po zakończeniu wyborów do Knesetu i wyborów połówkowych w USA.

Przesłanie dla Hezbollahu

Rozmówca gazety zaznaczył, że warunkiem amerykańskich zapewnień jest brak działań, które mogłyby stać się pretekstem do ataku na wyżyny. Chodzi przede wszystkim o Hezbollah. Ponieważ dialog Auna z ugrupowaniem został zawieszony, prezydent omawia tę kwestię z przewodniczącym parlamentu Nabihem Berrim, sojusznikiem Hezbollahu.

Źródło twierdzi, że libańskie struktury bezpieczeństwa i wojskowe otrzymały dane o środkach zapobiegawczych Hezbollahu na wypadek możliwej izraelskiej ofensywy w tym rejonie. Uważa również za mało prawdopodobne, aby ugrupowanie jako pierwsze naruszyło zawieszenie broni, zaznacza jednak, że w razie ataku na jego pozycje będzie ono zmuszone się bronić. Mieszkańcy przyległych terenów obawiają się rozprzestrzenienia konfrontacji na miejscowości na północ od rzeki Litani, gdzie Hezbollah, według źródła, zbudował umocnienia w pobliżu dzielnic mieszkalnych.

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Ciężarówka z materiałami wybuchowymi

Według Asharq Al-Awsat libańskie Siły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Dahr el-Baidar przejęły partię materiałów wybuchowych przewożoną ciężarówką do południowych przedmieść Bejrutu. Źródło parlamentarne bliskie szyickiemu tandemowi politycznemu poinformowało, że Hezbollah próbował doprowadzić do zwrotu ciężarówki bez konfiskaty ładunku, jednak struktury bezpieczeństwa i wojskowe odmówiły.

Według tej wersji ugrupowanie wyjaśniało, że materiały wybuchowe planowano dostarczyć na południe na wypadek możliwej konfrontacji z izraelskimi wojskowymi. Premier Libanu Nawaf Salam wezwał do rozszerzenia śledztwa. Kierowca ciężarówki i jego towarzysz, według gazety, oświadczyli, że ładunek był przeznaczony dla osoby z południowych przedmieść Bejrutu znanej jako Zulfikar.

Źródło powiązało również przejęcie materiałów wybuchowych z polityką władz libańskich, zmierzającą do ustanowienia wyłącznej kontroli państwa nad uzbrojeniem: najpierw na południe od Litani, a następnie na innych obszarach kraju.

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