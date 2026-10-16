Stany Zjednoczone wprowadziły tymczasowe ograniczenia dotyczące nieautoryzowanych lotów dronów wzdłuż granicy z Meksykiem. Inicjatywę 16 października ogłosiły amerykańskie Departamenty Transportu, Obrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poinformowała Anadolu Agency.

Parametry ograniczeń

Tymczasowe ograniczenia lotów weszły w życie w piątek. Zakazują one nieautoryzowanej działalności dronów na wysokości do 400 stóp, czyli 122 metrów, nad poziomem gruntu. Obszar obowiązywania ograniczeń rozciąga się na jedną milę morską — około 1,9 kilometra — na północ od granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Deklarowane cele

Amerykańskie władze oświadczyły, że środek ten ma zmniejszyć ryzyko dla operacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na granicy oraz chronić federalny personel i obiekty. Administracja wiąże tę decyzję także z zagrożeniami, które, jak twierdzi, stwarzają kartele narkotykowe i inna nielegalna działalność.

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Amerykański sekretarz transportu Sean P. Duffy powiedział, że ograniczenia uzupełniają wysiłki prezydenta Donalda Trumpa na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa granicy i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z dronami. Sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył, że nowe zasady zapewnią dowódcom wojskowym większą świadomość potencjalnych zagrożeń oraz więcej możliwości reagowania na aktywność dronów.

Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin również oświadczył, że inicjatywa ma pomóc chronić federalny personel i przeciwdziałać zagrożeniom ze strony dronów wykorzystywanych przez kartele.

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