USA nałożyły sankcje na dwie osoby i jedną firmę, które Departament Stanu USA oskarżył o pomoc Iranowi w zakupie przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Departament Stanu USA.

Kogo wpisano na listę sankcyjną

Sankcjami objęto Mohammeda Alego Tolibova, dyrektora generalnego białoruskiej firmy Armory Alliance, zarejestrowaną w Nigerii Vanguard Tactical Supply Limited, a także Alishera Domullojanova, który ma siedzibę w Rosji.

Według Departamentu Stanu sieć ta próbowała ułatwić Iranowi zakup przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych chińskiego pochodzenia. Amerykański resort oświadczył, że w tym celu mogli wykorzystywać fałszywych użytkowników końcowych.

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Stanowisko Departamentu Stanu USA

Departament Stanu oświadczył, że sankcje mają odciąć dodatkowe kanały, które Teheran, według oceny Waszyngtonu, wykorzystuje do odbudowy swojego arsenału. Zaznaczono również, że ograniczenia zwiększają ryzyko dla pośredników i dostawców z państw trzecich.

Resort oświadczył, że USA będą nadal ujawniać sieci, które, według jego oceny, uzbrajają irańskie siły zbrojne i Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Stany Zjednoczone zamierzają również ograniczać dostęp Iranu do zasobów, które, według oceny Departamentu Stanu, wspierają jego destabilizującą działalność.

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