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Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na statek handlowy w Zatoce Omańskiej w związku z naruszeniem blokady Iranu

UA NEWS 08 listopada 2026 15:23
Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na statek handlowy w Zatoce Omańskiej w związku z naruszeniem blokady Iranu

Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały statek handlowy w Zatoce Omańskiej po tym, jak jego cywilna załoga zignorowała wielokrotne ostrzeżenia i kilkakrotnie próbowała naruszyć blokadę morską Iranu.

Do incydentu doszło w sobotę, 7 listopada. Amerykański samolot wojskowy wystrzelił pociski w rufę statku handlowego M/V Huda, pływającego pod banderą Saint Kitts i Nevis. W wyniku uderzenia statek został unieruchomiony.

W CENTCOM oświadczono, że przed atakiem siły amerykańskie nakazały załodze opuszczenie stref docelowych, jednak ostrzeżenia nie zostały zastosowane.

Według informacji strony amerykańskiej statek towarowy próbował opuścić wody regionalne po zawinięciu do jednego z portów w Iranie.

W Centralnym Dowództwie USA poinformowano również o wynikach egzekwowania blokady morskiej Iranu. Od lipca siły amerykańskie przekierowały 147 statków handlowych, których załogi zastosowały się do odpowiednich poleceń. Kolejne pięć statków handlowych zostało unieruchomionych po odmowie podporządkowania się rozkazom.

W CENTCOM wezwano marynarzy przebywających w pobliżu irańskiego wybrzeża lub na wodach przyległych do przestrzegania ostrzeżeń amerykańskich sił zbrojnych.

„Wszystkim marynarzom przepływającym w pobliżu irańskich obszarów przybrzeżnych lub w wodach przyległych zaleca się przestrzeganie ostrzeżeń dotyczących blokady wydawanych przez siły amerykańskie” – podkreślono w dowództwie.

 

Informacja ta zawarta jest w oświadczeniu Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM).

Straż Przybrzeżna Gwardii Narodowej ZEA ewakuowała 22 osoby po pożarze na pokładzie statku towarowego w Zatoce Omańskiej. Wszystkie osoby na pokładzie były obywatelami krajów arabskich i zostały bezpiecznie przetransportowane ze statku.

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