USA zniosły sankcje wobec przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Rodrígueza — Anadolu Agency
Stany Zjednoczone zniosły sankcje wobec przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorgego Jesúsa Rodrígueza Gómeza. Według Anadolu Agency, został on usunięty z amerykańskiej listy sankcyjnej związanej z Wenezuelą.
Aktualizacja listy sankcyjnej
O usunięciu Rodrígueza w środę poinformowało amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Instytucja działa w strukturze Departamentu Skarbu USA i opublikowała odpowiednią aktualizację listy oznaczeń sankcyjnych dotyczących Wenezueli.
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Rodríguez jest obywatelem Wenezueli, urodzonym w 1965 roku, i stoi na czele Zgromadzenia Narodowego tego kraju. Jest także bratem tymczasowej prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez.
Sankcje wobec Delcy Rodríguez
W kwietniu OFAC zniosło również sankcje wobec Delcy Rodríguez. Obecna aktualizacja dotyczy Jorgego Jesúsa Rodrígueza Gómeza — jej brata i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli.