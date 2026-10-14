Stany Zjednoczone zniosły sankcje wobec przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorgego Jesúsa Rodrígueza Gómeza. Według Anadolu Agency, został on usunięty z amerykańskiej listy sankcyjnej związanej z Wenezuelą.

Aktualizacja listy sankcyjnej

O usunięciu Rodrígueza w środę poinformowało amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Instytucja działa w strukturze Departamentu Skarbu USA i opublikowała odpowiednią aktualizację listy oznaczeń sankcyjnych dotyczących Wenezueli.

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Rodríguez jest obywatelem Wenezueli, urodzonym w 1965 roku, i stoi na czele Zgromadzenia Narodowego tego kraju. Jest także bratem tymczasowej prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez.

Sankcje wobec Delcy Rodríguez

W kwietniu OFAC zniosło również sankcje wobec Delcy Rodríguez. Obecna aktualizacja dotyczy Jorgego Jesúsa Rodrígueza Gómeza — jej brata i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli.

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