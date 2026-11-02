W nowej strategii niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) przenosi akcent z wyjścia kraju z Unii Europejskiej i strefy euro na reformowanie wspólnoty od wewnątrz. Informuje o tym TimesLIVE.

Partia została założona w 2013 roku w atmosferze niezadowolenia z programów pomocy dla wysoko zadłużonych państw strefy euro. Początkowo AfD sprzeciwiała się wspólnej walucie, a później rozszerzyła krytykę na UE. Największe poparcie zdobyła dzięki twardemu stanowisku w sprawie imigracji. Przeciwnicy oraz niemiecki wywiad wewnętrzny twierdzą, że niektóre podejścia partii niebezpiecznie zbliżają się do idei wyższości jednych grup nad innymi i ksenofobii; AfD odrzuca oskarżenia o ekstremizm.

Strategia reformy UE

W ubiegłym miesiącu współprzewodnicząca AfD Alice Weidel zaprezentowała w Parlamencie Europejskim w Strasburgu strategię „Nowy kurs dla Europy”. Przedstawiono ją wspólnie z sojusznikami z grupy Europa Suwerennych Narodów. Dokument przenosi uwagę z wyjścia ze strefy euro i UE na rewizję traktatów w celu utworzenia mniej ściśle zintegrowanej unii.

Wśród propozycji jest mechanizm umożliwiający państwom rezygnację z poszczególnych wspólnych polityk, w tym w dziedzinie wydatków na obronność i imigracji, a także surowsze przestrzeganie zasad budżetowych. Strategia pozostawia możliwość zachowania euro. Jeśli próby reformy UE nie przyniosą rezultatów, kwestię przyszłego europejskiego kursu Niemiec proponuje się poddać referendum.

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Spory wewnątrz partii

Kwestia rezygnacji z euro pozostaje dla AfD kontrowersyjna. Szef młodzieżowego skrzydła partii Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, uważa, że twarde antyeuropejskie stanowisko może utrudnić przyszłą współpracę z konserwatywną Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną kanclerza Friedricha Merza, która obecnie odrzuca sojusz z AfD.

Hohm próbował także przeforsować na zjeździe partyjnym w sierpniu rezolucję o przywiązaniu młodzieżowego skrzydła do idei europejskiej, lecz została ona wycofana z powodu niewystarczającego poparcia. Jak powiedział, kwestia euro okazała się bardziej kontrowersyjna wewnątrz partii, niż oczekiwali inicjatorzy.

Po historycznym zwycięstwie w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt we wrześniu AfD, którą materiał określa jako najpopularniejszą partię w ogólnokrajowych sondażach, wydaje się bliższa wejścia do rządu federalnego przed końcem dekady.

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