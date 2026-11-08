Mężczyzna, który otworzył ogień do przechodniów w centrum Krakowa, przeszedł kilka operacji. Obecnie znajduje się w stanie stabilnym, ale skrajnie krytycznym. Dwóch funkcjonariuszy policji, rannych podczas zatrzymywania napastnika, również przeszło operacje, a ich stan ustabilizował się. Premier Polski Donald Tusk nazwał policjantów bohaterami.

Informacje o stanie osób biorących udział w strzelaninie po północy 8 listopada podał rzecznik Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak poinformował, zatrzymany strzelec przeszedł kilka operacji. Pomimo ustabilizowania parametrów życiowych jego stan pozostaje w stanie skrajnie krytycznym. Mężczyzna przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy.

Dwóch policjantów, którzy odnieśli rany postrzałowe podczas zatrzymywania napastnika, również przeszło zabiegi chirurgiczne. Według najnowszych informacji stan obu funkcjonariuszy jest stabilny.

Wcześniej informowano, że jeden z policjantów odniósł trzy rany postrzałowe, a jego stan oceniano jako bardzo ciężki. Drugi funkcjonariusz również odniósł ranę postrzałową.

Premier Polski Donald Tusk podał nazwiska dwóch funkcjonariuszy, którzy wdali się w strzelaninę z napastnikiem. Są to starszy posterunkowy Jakub Kuлік i Artur Moραński.

Szef polskiego rządu nazwał ich prawdziwymi bohaterami. Według niego policjanci, ryzykując własnym życiem, prawdopodobnie uratowali wiele osób.

„Prawdopodobnie uratowali wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty własnego życia” – napisał Tusk w mediach społecznościowych.

Premier życzył również rannym funkcjonariuszom jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Po zranieniu Jakuba Kulika jego koledzy z ochotniczej straży pożarnej zwrócili się do obywateli z prośbą o oddanie krwi. Według informacji Radio Bielsko policjant służył wcześniej w 18. batalionie desantowo-szturmowym w Bielsku-Białej, a następnie przeszedł do służby w policji.

W przypadku Kulika ogłoszono osobne zapotrzebowanie na krew grupy AB Rh+.

Informują o tym agencja Reuters oraz polskie media.

Do ataku doszło 7 listopada około godziny 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna, siedząc za kierownicą samochodu, otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Następnie kontynuował jazdę po mieście, a funkcjonariusze rozpoczęli pościg.

Minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kerwinski poinformował, że policjanci otworzyli ogień w odpowiedzi około trzech minut po pierwszym zgłoszeniu strzelaniny. Podczas wymiany ognia napastnik został ranny i zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala.

Według oficjalnych danych w wyniku ataku zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejne 15 osób odniosło rany. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się obywatel Wielkiej Brytanii.

Polskie organy ścigania kontynuują śledztwo. Śledczy ustalają motywy napastnika, sprawdzają jego ewentualne powiązania oraz okoliczności przygotowań do przestępstwa. Do śledztwa zaangażowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskową Służbę Kontrwywiadowczą.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwała żałoba narodowa.

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