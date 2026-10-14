Federalny Sąd Australii uznał za nieważną decyzję rządu federalnego o objęciu ochroną 400 hektarów terenu projektu wydobycia złota McPhillamys w pobliżu Blayney w Nowej Południowej Walii. Decyzja, podjęta w 2024 roku przez ówczesną minister środowiska i zasobów wodnych Tanyę Plibersek, wstrzymała realizację kopalni złota o wartości około 1 mld dolarów, informuje ABC News.

Sąd uznał deklarację za nieważną

Firma Regis Resources zaskarżyła decyzję minister w sierpniu 2024 roku. Deklaracja ochronna obejmowała między innymi teren, na którym spółka planowała zbudować składowisko odpadów poflotacyjnych. Projekt wydobycia złota uzyskał zgodę w 2023 roku.

Plibersek oświadczyła, że deklaracja ma chronić źródła i górne biegi rzeki Belubula, a składowisko odpadów poflotacyjnych można umieścić w innym miejscu. Regis Resources przekonywała, że decyzja dotyczy kluczowo ważnej części terenu i czyni projekt nieopłacalnym finansowo.

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Sprawa zostanie ponownie rozpatrzona

Sędzia James Stellios ustalił, że informacje związane z historią Blue Banded Bee faktycznie stanowiły nowy wniosek. Powinien on zostać przekazany rządowemu sprawozdawcy do rozpatrzenia oraz przeprowadzenia konsultacji publicznych. W rezultacie, jak stwierdził sąd, minister wydała deklarację bez należytego upoważnienia.

Sędzia podkreślił, że orzeczenie nie ocenia merytorycznie twierdzeń dotyczących kulturowego znaczenia tego obszaru ani zagrożenia jego uszkodzeniem lub zbezczeszczeniem. Wniosek o ochronę terenu złożyła w 2020 roku starsza ludu Wiradyuri, Naree Reynolds; poparła go Wiradyuri Traditional Owners Central West Aboriginal Corporation.

Sąd nakazał przekazać sprawę federalnemu ministrowi środowiska i zasobów wodnych Murrayowi Wattowi do ponownego rozpatrzenia. Strony muszą przedłożyć pisemne stanowiska dotyczące kosztów sądowych do 27 października. W raporcie za 2026 rok Regis Resources poinformowała, że prace nad alternatywnym składowiskiem odpadów poflotacyjnych znacznie już postąpiły, a ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie McPhillamys spółka planuje podjąć w pierwszej połowie 2028 roku.

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