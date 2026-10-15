W Australii sąd rodzinny ponad dziesięć lat temu nie podjął istotnych działań po tym, jak dane z transkrypcji sądowych stały się dostępne w Indiach bez uprzedniej zgody sądu. Jak informuje ABC News, były krajowy menedżer Auscript Paul Katbush zgłosił tę sprawę sądom federalnym i Australijskiej Policji Federalnej w grudniu 2014 roku.

W tym czasie Auscript świadczyła usługi transkrypcji dla dwóch sądów. Sąd Rodzinny określił niezgłoszenie przez spółkę przeniesienia danych za granicę jako „techniczne, drobne i nieistotne naruszenie”, które nie wymagało znaczących działań.

Projekt pilotażowy w Indiach

Odpowiedź na zgłoszenie Katbusha dotyczące ujawnienia w interesie publicznym nadeszła dwa lata później. W liście z 2016 roku Sąd Rodzinny stwierdził, że umowa nie zawierała wyraźnego postanowienia zakazującego Auscript wykonywania pracy poza granicami kraju. Jednocześnie umowa przewidywała, że spółka nie może przekazywać informacji poza Australię ani udostępniać ich osobom za granicą bez uprzedniej zgody sądu.

Sąd potwierdził również, że Auscript poinformowała o kontrolowanym projekcie pilotażowym w Indiach, który trwał około siedmiu miesięcy. Według spółki pliki audio podczas testów były przesyłane w zaszyfrowanej formie i usuwane w ciągu 48 godzin, a projekt zakończono z powodu niewystarczającej jakości transkrypcji.

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Katbush, który odpowiadał za nadzór nad projektem Auscript dotyczącym przekazywania danych do Indii, oświadczył, że jego zdaniem operacja trwała dłużej niż siedem miesięcy. Jak powiedział, do Indii wysłano około dziesięciu pracowników Auscript oraz sprzęt, a on co tydzień rozmawiał z księgowym w Indiach, który pomagał w realizacji projektu.

Nowy przypadek i wezwania do śledztwa

Wcześniej w tym roku VIQ Solutions, która przejęła kontrakt po Auscript, naruszyła umowę ze Wspólnotą Australii, umożliwiając dostęp do niezwykle wrażliwych akt sądowych w Indiach. Wkrótce po tym, jak ABC poinformowało o tej sprawie, spółkę skierowano do likwidacji, a jej działalność została zakończona.

Rzecznik Federalnego Sądu Okręgowego i Rodzinnego oświadczył, że obecne kierownictwo przed zapytaniami ABC nie wiedziało o historycznej korespondencji i związanych z nią okolicznościach. Sąd podkreślił, że obecnie nie zezwala na zagraniczny dostęp do danych związanych z transkrypcjami i zakazuje zarządzania takimi danymi poza granicami kraju.

Cieniowa prokurator generalna Michaelia Cash wezwała do przeprowadzenia audytu kryminalistycznego i, w razie potrzeby, rozszerzenia go na poprzednie lata. Senator David Shoebridge również opowiedział się za niezależnym dochodzeniem w sprawie tego, co dokładnie wiedziało kierownictwo sądu i kiedy się o tym dowiedziało.

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