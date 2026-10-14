Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii 13 października orzekł, że niektóre grafiki z wpisów kampanijnych łączących senatora Flávio Bolsonaro z bankierem Danielem Vorcaro mogą być rozpowszechniane. Jednocześnie sąd utrzymał zakaz twierdzeń, że Bolsonaro rzekomo należy do zorganizowanej przestępczości. Informuje o tym The Rio Times.

Decyzja w sprawie wpisów

Pozew do sądu złożyła Partia Liberalna Bolsonaro przeciwko deputowanym federalnym Partii Pracujących Lindberghowi Fariasowi i Rogério Correi. W czerwcu opublikowali oni na Instagramie karuzelę 12 grafik pod nagłówkiem o związkach Flávio Bolsonaro z przestępczością zorganizowaną, a także montaż, w którym nazwano go „trenerem” przestępczej drużyny.

W czerwcu sędzia sprawozdawca André Mendonça nakazał usunięcie obu wpisów w ramach wstępnego orzeczenia. Jego zdaniem publikacje wykraczały poza krytykę polityczną, ponieważ łączyły Bolsonaro z przestępczością bez minimalnej podstawy faktycznej.

Podczas posiedzenia 13 października sędziowie jednogłośnie poparli podejście sędziego Floriano de Azevedo Marquesa: oddzielenie grafik opartych na wcześniej ujawnionych faktach od tych, które zawierają twierdzenia o bezpośrednich związkach przestępczych. Karuzela w pierwotnej formie pozostanie niedostępna, lecz dozwolone grafiki będzie można ponownie publikować osobno.

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Materiały o Vorcaro

Wśród dozwolonych materiałów jest grafika odwołująca się do nagrania audio z 2025 roku, na którym Flávio Bolsonaro prosi Vorcaro o pieniądze. Według CNN Brasil rozmowa dotyczyła finansowania filmu „Mroczny koń” o ojcu senatora, byłym prezydencie Jairze Bolsonaro.

Daniel Vorcaro był akcjonariuszem kontrolującym Banco Master, którego okoliczności upadku są badane w Brasílii. Sąd nie ustalił bezprawnych działań w związku z tymi materiałami. Zezwolił również na osobne grafiki o Adrianie da Nóbrega, członku ugrupowania paramilitarnego zabitym w 2020 roku, oraz o dwóch policjantach oskarżonych o wymuszenie. W byłym biurze Bolsonaro w zgromadzeniu ustawodawczym stanu Rio de Janeiro pracowały matka i siostra da Nóbregi.

Zakaz dla obu kampanii

Tego samego dnia sąd unieważnił reklamę przeciwko prezydentowi Luizowi Inácio Luli da Silvie, w której nazywano go „obrońcą” i „przyjacielem” ugrupowań PCC oraz Comando Vermelho. Przewodniczący sądu Cássio Nunes Marques oświadczył, że pierwotne wypowiedzi można odtwarzać, ale nie można przedstawiać ich w sposób tworzący wrażenie związków przestępczych.

Orzeczenie wydano 12 dni przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 25 października 2026 roku. Nunes Marques powiedział również, że liczba pozwów wyborczych wzrosła o 217% w porównaniu z analogicznym okresem poprzednich wyborów.

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