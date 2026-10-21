Sędzia federalny w Karolinie Północnej w USA zezwolił stanowi na utrzymanie surowszych zasad głosowania korespondencyjnego, wprowadzonych przed listopadowymi wyborami. Sąd uznał, że na zmianę procedury jest już za późno, ponieważ głosowanie faktycznie się rozpoczęło, informuje The Hill.

Argumenty sądu

W orzeczeniu wskazano, że powodowie złożyli wniosek zbyt późno. Sąd powołał się również na stanowisko Sądu Najwyższego USA, zgodnie z którym sądy niższej instancji zasadniczo nie powinny zmieniać zasad wyborczych bezpośrednio przed głosowaniem.

Stanowa komisja wyborcza zaktualizowała zasady na krótko przed rozpoczęciem wysyłki kart do głosowania we wrześniu. Karta do głosowania może zostać uznana za nieważną, jeśli podpis nie odpowiada nazwisku wskazanemu we wniosku wyborcy. Powiatowym pracownikom wyborczym nakazano także nie liczyć głosów, jeśli wewnętrzna koperta nie została właściwie zapieczętowana.

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Reakcja i kontekst wyborczy

Gubernator Karoliny Północnej Josh Stein, demokrata, po decyzji komisji wyborczej nazwał zmiany „policzkiem dla wyborców” i oświadczył, że omijają one prawo stanowe.

W stanie odbędzie się kilka znaczących wyścigów do Kongresu, w tym wybory do Senatu USA na wakujące miejsce. Według bezpartyjnego prognostyka Decision Desk HQ demokrata i były gubernator Roy Cooper ma 84% prawdopodobieństwa pokonania republikanina Michaela Whatleya.

Analiza NBC News wykazała, że liczba wniosków o karty do głosowania korespondencyjnego składanych przez demokratów z Karoliny Północnej jest o 40% niższa niż na tym etapie w 2022 roku. Według wrześniowego sondażu NPR, PBS News i Marist 60% demokratów jest przekonanych, że Poczta Stanów Zjednoczonych dostarczy korespondencję wyborczą na czas; w 2024 roku wskaźnik ten wynosił 86%.

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