Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskich kredytów hipotecznych w złotych orzekł, że brak górnej granicy wzrostu wskaźnika referencyjnego WIBOR sam w sobie nie czyni nieuczciwym warunku umowy dotyczącego zmiennej stopy procentowej. Jak podaje RMF24, ostatecznej oceny warunków konkretnej umowy powinien dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Pytania sądu w Krakowie

TSUE wydał orzeczenie w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Krakowie. Dotyczyły one kredytów hipotecznych w polskich złotych o zmiennej stopie zależnej od WIBOR-u.

Kredytobiorca twierdził, że bank niewystarczająco wyjaśnił mechanizm ustalania WIBOR-u i nie poinformował o braku górnej granicy jego wzrostu. Jego zdaniem przez to nie mógł właściwie ocenić ryzyka finansowego.

TSUE wskazał, że warunki umowy, zgodnie z którymi zmienna stopa opiera się na WIBOR-ze i marży banku, mogą być badane pod kątem ich potencjalnej nieuczciwości. Jest to możliwe także wtedy, gdy sposób ustalania stopy procentowej jest co do zasady uregulowany w prawie krajowym.

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Obowiązki informacyjne banku

Jeżeli taki warunek dotyczy głównego przedmiotu umowy, sąd krajowy musi sprawdzić, czy został sformułowany jasno i zrozumiale oraz czy bank należycie poinformował konsumenta o warunkach kredytu, w tym o jego koszcie.

Przy ocenie sąd powinien ustalić, czy bank działał w dobrej wierze i czy warunek nie powodował znacznej nierównowagi praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. TSUE podkreślił znaczenie wymogów dyrektywy 2014/17 dotyczących informowania klienta.

W przypadku kredytu o zmiennej stopie bez stałej górnej granicy bank musi ostrzec o ryzyku znacznego wzrostu odsetek. W szczególności powinien przedstawić dodatkowy przykład rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania obliczonej przy zastosowaniu najwyższej stopy z co najmniej 20 lat lub z najdłuższego dostępnego okresu danych, a także ostrzec o możliwej zmianie całkowitego kosztu kredytu.

W rozpatrywanej sprawie ustawowo określona maksymalna wysokość odsetek była powiązana ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego, dlatego stopa procentowa kredytu nie miała stałej górnej granicy. Jednocześnie TSUE wskazał, że prawo Unii Europejskiej nie wymaga wprowadzenia takiego limitu dla zmiennej stopy.

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